Marias Geschichte ganz musikalisch

„Befehl zur Volkszählung!“ Jeder der Anwesenden weiß, wie das gemeint ist, wenn Joachim Hayd das ausruft. Rund 80 Sängerinnen und Sänger sitzen vor ihm und blättern in ihrer Partitur. Der Kirchenchor Mietingen hat wieder einmal Großes vor. Er übt das Klassik-Pop-Oratorium „Maria“ ein. Aufführung ist am Sonntag, 28. Oktober, in der Sankt-Laurentius-Kirche zu Mietingen, Beginn: 18 Uhr.

Dafür wurde eigens ein Projektchor ins Leben gerufen. Wie groß die Herausforderung ist, sieht man daran, dass bereits seit neun Monaten die Vorbereitungen laufen. Jetzt wurde die Zielgerade erreicht. Einen ganzen Samstag lang verbrachten Dirigent und Chor bei strahlendem Sonnenschein im Don-Bosco-Haus, um auf den diesjährigen Höhepunkt des Sankt-Laurentius-Kirchenchors hinzuarbeiten. Beim Probenbesuch merkt man, dass die 80 Mitglieder vom musikalischen Leiter mit viel Humor bei Laune gehalten werden. „Die Sänger gehen super mit“, bestätigt Joachim Hayd den Eindruck und ergänzt: „ Das Musical ist für etliche eine große Herausforderung.“ Es entspreche nicht der gewohnten Literatur eines Kirchenchors.

Geschichte von Maria

Das Klassik-Pop-Oratorium erzählt vom Leben Marias, der Mutter Christi. Dessen Leben wird nach dem Lukas-Evangelium in sechs Bildern beleuchtet aus der Sicht Mariens. Die Handlung spielt im Erfahrungshorizont der heutigen Menschen. Dies verdeutlicht sich bei der Schwangerschaft Mariens, einem unverheirateten Mädchen. Die Menschen damals tuschelten darüber. Auch das Thema Volkszählung wird aufgegriffen. Auch heute ist eine Volkszählung ziemlich unbeliebt. Es regt sich Widerstand, sobald sie ansteht. So wohl auch zur Zeit der Geburt Christi. „Ein jeder von uns bekommt einen Job beim Einwohnermeldeamt“, spotteten die Zeitgenossen möglicherweise im damaligen Palästina, so Text-Dichter Eugen Eckert. Nicht anders wie heute hat die Gottesmutter in der Komposition von Thomas Gabriel Ängste um ihren Sohn: Was wird aus ihm werden?

Das Oratorium ist ein Auftragswerk der Friedenskirche in Ratingen. Hier, im Ruhrgebiet, geht Thomas Gabriel (geboren 1957) seiner Tätigkeit als Kirchenmusiker und Komponist nach. Aus seiner Feder stammen etliche Oratorien. Für Joachim Hayd ist der Kantonist kein Unbekannter. Er habe schon mehrere Werke des Kirchenmusikers aufgeführt, erzählt er. In „Maria“ klingen verschiedene Musikrichtungen wie Klassik, Rock, Pop und Kirchenlieder an. Das Musical enthält zahlreiche Soli. Sie werden gesungen von Regina Ströbele, Leonie Wohnhaas, Thomas Ströbele, Carina Rolser, Josef Ganser und Thomas Ruther. Die instrumentale Begleitung erfolgt durch Flöte, Trompete, Klarinette, Violine, Cello, Klavier, E-Bass und Schlagzeug. Rund 30 Sängerinnen und Sänger sind für dieses Projekt zum Kirchenchor Mietingen dazu gestoßen. Bei diesem hat man die Hoffnung, dass einige „hängen bleiben“.

Eintrittskarten können in der Geschäftsstelle der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal in Mietingen erworben werden. Sie kosten im Vorverkauf 12, an der der Abendkasse 14, für Studenten und Schüler 7 Euro.