Mann in weißem Kleinbus spricht Kind auf Schulweg an

Ein siebenjähriger Junge ist in der vergangenen Woche zwei Mal auf dem Nachhauseweg von der Schule von einem unbekannten Autofahrer angesprochen worden. Das gibt die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bekannt.

Das ist passiert

Wie Wolfgang Jürgens, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet, habe das Kind den zuständigen Polizeibeamten geschildert, am Mittwoch, 26. Oktober, und Donnerstag, 27. Oktober, jeweils nachmittags auf dem Nachhauseweg von der Schule von einer Person angesprochen worden zu sein.

„Es war beides Mal derselbe Mann, der versucht habe, ihn in sein Auto zu locken“, sagt Jürgens. Bei dem Wagen handele es sich um einen weißen Kleinbus mit Ulmer Kennzeichen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Wie der Junge reagierte

Der Polizeisprecher empfiehlt Eltern, mit ihren Kindern darüber zu sprechen, wie sie in solchen Situationen reagieren sollen. „Der Bub in Mietingen hat gezeigt, dass er damit umgehen kann. Er hat sich nicht auf das Gespräch eingelassen, sondern ist davon gelaufen“, so Jürgens. Das sei ein lobenswertes Verhalten.

Polizei gibt Eltern Tipps

Als Tipp gibt Jürgens Eltern mit, sich gemeinsam mit ihren Kindern Rettungsinseln auf dem Schulweg zu überlegen, etwa ein Geschäfte oder Lokale, in denen die Kinder auf dem Schulweg im Notfall Schutz suchen könnten.

Wenn Kinder ihren Eltern davon erzählen, von einem Unbekannten angesprochen worden zu sein, sollten sich die Eltern immer bei der örtlichen Polizeistelle melden. Die Polizei überprüfe den Vorfall dann. „Und wenn es dann doch nur ein harmloses Missverständnis war, sind wir ja auch froh“, so Jürgens.