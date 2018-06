„Manege frei!“ in Mietingen

Wie tags zuvor bei der großen Prunksitzung ist auch am Sonntagnachmittag die Mietinger Narrhalla wieder sehr gut mit vielen großen und kleinen Narren gefüllt. Der Nachwuchs des Musikvereins lud zu seinem großen Kinderball ein.

Zu Beginn marschierte Präsident Günne I. mitsamt Kinder-Elferrat, der in diesem Jahr kurzfristig zu einem Zwölferrat wurde, im Gefolge der Hofkapelle in die Mietinger Narrhalla ein. Nach dem gekonnten Tanz des Hofballetts, das in diesem Jahr durch fünf gestandene Männer erweitert wurde, öffnete sich der Vorhang für den ersten Mietinger Faschingszirkus, und die beiden Zirkusdirektoren Kim Einzmann und Andreas Siebert führten im weiteren Verlauf durchs Programm.

Neben Akrobatik zu Boden oder auf dem Einrad, Tanzdarbietungen und der Dressur mit wilden Tieren sowie der von Magic Manu vorgetragenen Zauberei durften natürlich die Clowns nicht fehlen. Dass ein Urlaub bei Dummdo, Doddo und Diddi nicht normal ablaufen würde, war zu erwarten. Spätestens als die Clowns Eis an die kleinen Närrinnen und Narren im Saal verteilten, schenkten diese den drei Darstellern Erik Arnold, Dominik Schäfer und Chiara Wanner ihre volle Aufmerksamkeit.

Nach einer Polonaise, angeführt von Präsident Günne I. und seinem Zwölferrat, hieß es dann Bühne frei zum Abtanzen sowie für betreute Kinderspiele. Zudem hatten die kleinen Gäste wieder die Möglichkeit, einen Ansteckbutton mit seinem zuvor geknipsten Bild anfertigen zu lassen.

Beachtenswert bei der Mietinger Fasnet ist, dass die gesamten Ideen sowie die Umsetzung für die einzelnen Programmnummern von den Jungmusikern stammen. Auch die Bühnenrequisiten werden von den Jugendlichen mit großem Eifer selbst gebastelt und angefertigt.

Weitere Bilder unter

www.mv-mietingen.de (sr)