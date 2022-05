Mädchengruppe engagiert sich für ukrainische Familien

Bewohner des Mietinger Schwertsheftwegs entdeckten jüngst in ihrem Briefkasten einen Flyer der „wilden Bären“, einer Gruppe, die aus sechs Mädchen aus der Nachbarschaft besteht. „Wir wollen dieses Mal Gutes tun und helfen. Bitte unterstützen Sie uns dabei“, war zu lesen. Das Design des Flyers gestalteten sie in den Farben der Ukraine-Flagge.

Die Kinder packten direkt an und stellten am Sonntagmorgen des 1. Mai Gebäck und selbstgemachte Limonade her, was sie dann für einen guten Zweck verkauften. Die Mädchen im Alter zwischen vier und zwölf Jahren planten die Aktion und Vorbereitungen inklusive eines Verkaufsstandes mit Plakaten und Spendenkässchen in Eigenregie. Die Eltern durften bis zuletzt nichts über die Aktion erfahren. Darüber hinaus haben die Kinder die Zutaten aus eigener Tasche bezahlt.

Zu den Nachbarn in Mietingen, die der Einladung am 1. Mai gefolgt sind, gesellten sich weitere Menschen dazu und lauschten der musikalischen Begleitung von Madita auf dem Akkordeon.

„Wir fühlen uns aufgrund der aktuell sehr bedrückenden Situation nicht wohl und denken an die vielen Kinder, die gerade nicht so unbeschwert Spaß haben oder in die Schule gehen können. Daher wollten wir ein Zeichen setzen und dazu mit den Einnahmen Gutes tun. Wie auf den Flyern versprochen, werden wir die gesamten Einnahmen an ukrainische Familien übergeben“, sagten die Mädchen.

Die jungen Organisatoren konnten letztendlich eine Spende in Höhe von 400 Euro überreichen. Erhalten hat die Spende der Mietinger David Slowik zusammen mit seiner Frau Iryna, die bereits viele private Hilfstransporte in die Ukraine organisiert haben. Diese zeigten sich überrascht über das Engagement der Mädchen. „Das zeigt, dass jeder von uns helfen kann und macht unseren Kontakten in den Kriegsgebieten Mut“, so Slowik. „Ich freue mich sehr auf die Reaktion, wenn ich die Bilder von der Aktion zusammen mit dem Geld übergeben werde.“ Von dem Geld werden dringend benötigte Verbandsmaterialien, Wund- und Desinfektionsmittel zur Behandlung von Verletzungen beschafft.