Letzter Markt vor vertrauter Kulisse

Ein wenig Wehmut lag am Freitag beim Nikolausmarkt des Bundes der Selbstständigen und der Gemeinde Mietingen in der Luft.

Es war der letzte Markt mit den beleuchteten Giebeln der alten Schule und des „Doktorhauses“. Bereits in den ersten Monaten des neuen Jahres sollen die Abrissbagger anrollen, um Platz zu schaffen für das neue Rathaus. Dann bleibt nur noch die Erinnerung.

Nur wenige Stunden dauerte der Nikolausmarkt und doch wurde er wieder zu einem beliebten Treffpunkt für die Gesamtgemeinde und ein Erlebnis für die Jüngsten. Er entsprach damit den Erwartungen der Veranstalter. Vor allem vor den Essensständen bildeten sich große Menschentrauben. Ein breites Angebot an Speis und Trank waren geboten: Feuerwürste, Wraps, belegte Seelen, Crêpes, Jägertopf. Es war für jeden Geschmack etwas dabei. An vielen Ständen wurden in den häuslichen Stuben geschaffene praktische Utensilien und Weihnachtsdeko angeboten, wobei sich Schule, Kindergarten, Kirche und Vereine so manchen Euro verdienten.

Pünktlich rollte nach Einbruch der Dunkelheit der Nikolaus samt Begleitung auf der Pferdekutsche an. Dieser war vollbepackt mit vom Bund der Selbstständigen liebevoll vorbereiteten Päckchen. Der vom Nikolaus durchgeführte Wissenstest war zu dessen Zufriedenheit ausgefallen, sodass dem Verteilen der Päckchen nichts im Wege stand. An den Ständen indessen wurde dann noch so mancher Becher Glühwein geschlürft.