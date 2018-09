Leonie Nieß und Theresa Kämpf ganz vorne mit dabei

Ein rundum gelungenes Wochenende kann der Reitverein Mietingen mit seinem 31. Reit- und Springturnier verbuchen. Zu den 15 Prüfungen sind alle gemeldeten Reiter auch tatsächlich erschienen, da ging es in Mietingen zwei Tage knackig zu. Ein kurzweiliges Programm mit packendem Springsport bis Klasse L war den Besuchern geboten. Die äußeren Bedingungen waren perfekt. Wind und Regen kamen am Sonntag erst auf, als der Reitsport beendet war.

Anders als der Samstag, stand der Sonntag nicht nur im Zeichen des Sports. Mit einem Gottesdienst, der Segnung des neuen Reitplatzes (die SZ berichtete), gutem Essen und der Musikkapelle „Lyra“ Mietingen war Unterhaltung pur angesagt und somit für die Besucher einiges geboten. Wie nachmittags die Läufer des „Jump and Run“ unter und auf den Biertischen ihre Kapriolen schlugen, so wurde abends auf den Bänken gestanden und im Festzelt getanzt. Party und Oktoberfest in Mietingen, das wird mancher nicht so schnell vergessen.

Die Zuschauer mussten in diesem Jahr auf die Lokalmatadoren Amelie Nieß, die im Jahr 2018 mit sechs Siegen und 13 Platzierungen eine Spitzensaison erlebte, Simon Nieß und Franziska Hänle verzichten, da alle krankheitsbedingt ausfielen. Trotzdem kamen Reiter und Besucher aus Nah und Fern, um an dieser familienfreundlichen und kurzweiligen Veranstaltung teilzunehmen.

Alleine fünf Siege und zehn Platzierungen erritten sich die Reiterinnen des Reitverein Mietingen an diesen beiden Tagen. Leonie Nieß erkämpfte sich mit ihren Pferden „Coraya“ und „Les Affaires“ zwei Siege und zwei dritte Plätze. Theresa Kämpf kam mit „Housten“ und „Skandus“ auf einen Sieg, zwei zweite, einen dritten und einen sechsten Rang. Beim Reiterwettbewerb durfte Sarah Epple mit „Filuna“ aufs Podest. Bei den Kleinsten wurden Samara Hoffmann und ihr „Felix“ mit einem Sieg belohnt.

Beim Springreiterwettbewerb der jüngsten Springreiter kam Leander Harnau vom RFV Riedlingen auf „Jacko“ auf Rang eins. In einer Stilspringprüfung der Klasse E und einem Standardspringwettbewerb der Klasse E kam Leonie Nieß mit „Coraya“ jeweils mit Rang eins aufs Siegerpodest. Jannik Kästle (RSG Öpfingen) konnte sich mit „Lennox“ zwei Siege in Springen der Klasse A erkämpfen. In drei Springen der Klasse A war Silke Dasch von den PSF Munderkingen mit „Cordial“ an vorderster Stelle. Theresa Kämpf vom gastgebenden Verein erritt sich mit „Housten“ einen Sieg im Springen der Klasse A. Ebenfalls einen Sieg erkämpften sich Lara Elgaß (RFV Isny-Rohrdorf) mit „Quicksilver“ und Sonja Häuselmann (RFV Oberschwaben) mit „Quintas“.

In den Springpferdeprüfungen der Klasse A und L nahmen Josefin und Michael Füß von der RSG Öpfingen mit ihren Pferden „Clover Leaf“ und „Lyjanera K“ die Pokale mit nach Hause. Barbara Endlichhofer (RSG Öpfingen) wurde mit „Electric Termie R“ mit dem Sieg in einer Springprüfung der Klasse L belohnt. Beim Zeitspringen der Klasse L wurde „Giovanni“ und Heribert Lerch (RFV Ingoldingen) für den Sieg applaudiert. Voll auf seine Kosten kam das Publikum beim „Jump and Run“, einer Prüfung, bei der der Reiter und ein Läufer gemeinsam einen Parcours mit allerlei kniffligen Aufgaben zu bewältigen haben. Hierbei siegten Lisa-Marie Graf, Pferd „Santana“ und ihr Bruder Elias von den Pferdefreunden Lußhof Laupheim.

Bernd Rösch gewinnt L-Springen

Höhepunkt war wiederum das „Josef-Nieß-Gedächtnisspringen“, eine Springprüfung der Klasse L mit Siegerrunde, bei der sechs Reiter in die zweite Runde kamen. Sieger dieser Prüfung wurde Bernd Rösch aus Bad Wurzach mit seinem Pferd „Comet“, gefolgt von Heribert Lerch aus Ingoldingen mit „Giovanni“ und Nikolai Bendel aus Bergatreute mit „Vincent“. Zur Ehrenrunde der Sieger und Platzierten spielte die Musikkapelle „Lyra Mietingen“ live auf. Diese sorgte auch für einen stimmungsvollen Ausklang dieser zwei ereignisreichen Tage mit flotter Unterhaltungsmusik im Festzelt. An beiden Turniertagen wurden die zahlreichen Besucher dieser Veranstaltung vom bewährten Team im Festzelt bestens versorgt.

Dass so ein Sportereignis mit Festzelt stattfinden und einen reibungslosen Verlauf nehmen kann, ist nicht zuletzt den vielen Helfern rund um Organisator und erstem Vorsitzenden des Reitverein Mietingen, Armin Nieß, zu verdanken.

Ergebnisse:

Reiterwettbewerb Schritt - Trab - Galopp: 1. Abt.: 1. Sarah Epple (RV Mietingen) Filuna, 2. Anne Zimmermann mit Sangria, 3. Jana Blaess (PSV Munderkingen) Amaretto, 3. Marlena Schlumpp mit Sancho;

2. Abt.: 1. Giulia Dannhäuser mit Belle, 2. Pia Brunner mit Sancho, 3. Leonie Nieß (RV Mietingen) Les Affaires, 4. Jule Blank auf Remus; 3. Abt.: 1. Talisha Weiß (RFV Schwendi) Buddy, 2. Johanna Elgass (RFV Isny-Rohrdorf) Laika van Wassenhove, 3. Felix Beck (RFV Illertissen) Heather Nova, 4. Laura Dannhäuser mit Belle.

Führzügelwettbewerb: 1. Abt.: 1. Nico Emsberger (RV Moosbeuren) Prinz Poldi, 2. Lara Jerg (PSV Munderkingen) A little Filou, 3. Emelie Blank mit Remus, 4. Hanna Blank mit Sancho, 5. Mia Eiberle (PF Lußhof Laup-heim) Santana, 5. Pauline Petzke mit Nico; 2. Abt.: 1. Lisa-Marie Sproll (RFV Laupheim) Pearl S, 2. Selina Nisch (PSF Munderkingen) Carless Nimrod, 3. Mia-Elisa Emsberger (RV Moosbeuren) Prinz Poldi, 4. Lisa Bergmann mit Sancho, 5. Maya Hoffmann (RV Mietingen) Nora, 5. Denise Schaich mit Remus; 3. Abt.: 1. Samara Hoffmann (RV Mietingen) Felix, 2. Valerie Bailer (RFV Schwendi) Ciara, 3. Elena Emsberger (RV Moosbeuren) Vadano v.d. vossjacht, 3. Marie Emilia Maier (RFV Riedlingen) Cornflake, 3. Charlene Reinhardt (RFV Laupheim) Molly.

Jump & Run: 1. Lisa-Marie Graf (PF Lußhof Laupheim) Santana – Läufer Elias Graf, 2. Theresa Kämpf (RV Mietingen) Housten – Läuferin: Anna Klement, 3. Leonie Nieß (RV Mietingen) Coraya - Läuferin: Liv-Grete Strobl, 6. Daniela Winter (RV Mietingen) Casall – Läuferin: Theresa Maier, 7. Lina Birk (RV Mietingen) Nora - Läuferin: Lotti Traub.

Stilspringwettbewerb Kl. E: 1. Leonie Nieß (RV Mietingen) Coraya, 2. Leander Harnau (RFV Riedlingen) Jacko, 3. Janina Wahl (RFV Oberschwaben) Brouwerhaven´s Peggy, 5. Nina Hafner (RFV Schwendi) Oscar.

Springreiterwettbewerb Kl. E: 1. Leander Harnau (RFV Riedlingen) Jacko, 2. Maren Burgmaier (RFV Riedlingen) Charlie, 3. Sarah-Chiara Ott (PF Lußhof Laupheim) Hannibal, 7. Amelie Schiener (RFV Schwendi) Isabell, 9. Marie Pfetsch (RSG Grafenholz Untersulmetingen) Roberto, 10. Lina Birk (RV Mietingen) Nora, 10. Lisa-Marie Graf (PF Lußhof Laupheim) Santana.

Standard-Springwettbewerb Kl. E: 1. Leonie Nieß (RV Mietingen) Coraya, 2. Janina Wahl (RFV Oberschwaben) Brouwerhaven´s Peggy, 3. Nina Hänsch (PF Lußhof Laupheim) Athenodora, 5. Nina Hafner (RFV Schwendi) Oscar.

Springprüfung Kl. A*: 1. Abt.: 1. Jannik Kästle (RSG Öpfingen) Lennox, 2. Lara Elgaß (RFV Isny-Rohrdorf) Quicksilver, 3. Lisa Maucher (RFV Illertissen) Quando Girl, 6. Theresa Kämpf (RV Mietingen) Skandus H; 2. Abt.: 1. Silke Dasch (PSF Munderkingen) Cordial, 2. Anja Koenen (RV Ulm-Gögglingen) One Dream de Bo, 3. Rebecca Harnau (RFV Riedlingen) Lordana KH.

Springprüfung Kl. A**: 1. Abt.: Silke Dasch (PSF Munderkingen) Cordial, 2. Julian Braig (RFV Ehingen) Catizi, 3. Melanie Bürck (RFV Oberschwaben) Gloria; 2. Abt.: 1. Theresa Kämpf (RV Mietingen) Housten, 2. Saskia Hausch (RFV Bad Waldsee) Capital City.

Springprüfung Kl. A**: 1. Abt.: Lara Elgaß (RFV Isny-Rohrdorf) Quicksilver, 2. Chiara Waldmann (Sportpferdezentrum Gut Buchenhof) Felini, 3. Theresa Kämpf (RV Mietingen) Housten; 2. Abt.: Sonja Häuselmann (RFV Oberschwaben) Quintas, 2. Theresa Kämpf (RV Mietingen) Skandus, 3. Barbara Endlichhofer (RSG Öpfingen) Electric Termie R.

Punktespringprüfung Kl. A**: 1. Abt.: Silke Dasch (PSF Munderkingen) Cordial, 2. Rudolf Horn (PSV Leutkirch-Haid) Quando, 3. Marie Fischer (RV Karlsfeld) Curly Sue;

2. Abt.: 1. Jannik Kästle (RSG Öpfingen) Lennox, 2. Lara Elgaß (RFV Isny-Rohrdorf) Quicksilver, 3. Anita Welser (RFV Rot an der Rot) Cario.

Springprüfung Kl. L: 1. Barbara Endlichhofer (RSG Öpfingen) Electric Termie R, 2. Nikolai Bendel (RC Bergatreute) Vincent, 3. Anna Bader (RSG Edelstetten) Portal.

Zeitspringprüfung Kl. L: 1. Heribert Lerch (RFV Ingoldingen) Giovanni, 2. Manfred Kalbrecht (RFV Wangen) Sebastiano, 3. Wolfgang Kulmus (RFV Bad Waldsee) Quitana R.

Springprüfung Kl. L mit Siegerrunde („Josef Nieß Gedächtnisspringen“): 1. Bernd Rösch (RFV Bad Wurzach) Comet; 2. Heribert Lerch (RFV Ingoldingen) Giovanni, 3. Nikolai Bendel (RC Bergatreute) Vincent.

Springpferdeprüfung Kl. A**: 1. Josefin Füß (RSG Öpfingen) Clover Leaf, 2. Benjamin Kuhn (PS-Team Bubenhofertal) Loui Loiu, 3. Walter Maucher (RFV Illertissen) Campino.

Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Michael Füß (RSG Öpfingen) Lyjanera K, 2. Walter Maucher (RFV Illertissen) La Donna, 3. Sabrina Reeb (RC Bach) Caracas, 3. Nathalie Steinhauser (Reitsportzentrum am Bussenberg) Cassandra S, 5. Nathalie Steinhauser (Reitsportzentrum am Bussenberg) Ispah Beau Landra.