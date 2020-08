Landschlächterei Angele erhält Besuch von Staatssekretär

Hans-Joachim Fuchtel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, hat gemeinsam mit dem örtlichen CDU-Bundestagsabgeordneten Josef Rief die Landschlächterei Angele in Walpertshofen besucht.

Der Familienbetrieb, beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, die aus den verschiedensten Ländern stammen, aber alle in der Region leben. Viele sind schon viele Jahre, teils Jahrzehnte, im Betrieb beschäftigt.

Partyservice leidet unter Coronakrise

Beim Besuch der Politiker – neben Rief und Fuchtel waren unter anderem auch MdL Thomas Dörflinger und Gerhard Glaser, Kreisobmann des Bauernverbandes Biberach-Sigmaringen) dabei – zeigte sich die Familie Angele mit dem Absatz während der Coronakrise zufrieden. Der angeschlossene Partyservice würde natürlich leiden. Im Partystadl habe man die Pause für Umbauarbeiten genutzt.

Kritik an Vorschriften

In Richtung Bundesregierung beklagte die Familie Angele die Flut an Vorschriften, die ein mittelständisches Unternehmen heute zu befolgen habe. Glaser betonte, dass die Vorschriften in der Landwirtschaft nicht weiter verschärft werden dürften, damit lokal arbeitende Betriebe wie Angele weiter beliefert werden und verkaufen könnten. Fuchtel und Rief bedankten sich für den Einblick in den vorbildlichen Betrieb und sagten zu, die angesprochenen Themen mit nach Berlin zu nehmen.