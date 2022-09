Kreativmarkt in St. Nikolaus in Baltringen

Team und Elternbeiräte laden am Sonntag, 18.September, zum ersten Kreativmarkt rund um das Kinder- und Familienzentrum St. Nikolaus in Baltringen ein. Los geht es um 10 Uhr. 20 Standbetreiber präsentieren ihr Handwerk und bieten kreative Produkte unter anderem aus Holz, Schiefer, Stoff, Wolle und Papier zum Verkauf an. Die Methode des Handletterings wird live vorgeführt und Acryl-Bilder können bestaunt werden. Jedes Kind, das Lust und Laune hat, kann selbst aktiv werden. An einer Mitmachstation können Steine bemalt und Insektenhotels gebastelt werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Getränke, Kebab, Kaffee und Kuchen stehen bereit. Der Erlös des Tages kommt dem Förderverein Kindergarten Baltringen zugute. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Ende ist um 16 Uhr.