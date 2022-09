Kooperation Kindergarten und Sportverein Baltringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sport und Bewegung gehören zu den täglichen Bildungsinhalten und zum pädagogischen Alltag des Kinder- und Familienzentrums St. Nikolaus in Baltringen. Mit viel Motivation und mit wachsender Begeisterung trainierten die fünf- bis sechsjährigen Kinder für das Kindersportabzeichen. Nach jedem Trainingstag verbesserten die Kinder ihre Leistungen. Übung macht den Meister und spornt zur Höchstleistung an. In den Disziplinen 30-Meter-Lauf, 107-Meter-Lauf, Weitsprung und Weitwurf erreichten sie hervorragende Ergebnisse. Mit Stolz nahmen sie dann die Urkunde des Sportvereins Baltringen und ein Geschenk entgegen. Das bewährte Team der Übungsleiter Hermann Gantner, Edith Eiberle, Roland Freudemann und Charly Sproll staunten über die sportlichen Leitungen der Kinder und waren genauso begeistert dabei wie die Kinder und Erzieherinnen.