Kommandant Reiner Gantner blickt auf ein anspruchsvolles Jahr zurück

Am 25. März fand die Generalversammlung der Feuerwehr Baltringen für das Jahr 2021 statt. Im vergangenen Jahr galt es, 27 Einsätze zu bewerkstelligen. Diese teilten sich hauptsächlich in Technische Hilfeleistungen und kleinere Verkehrsunfälle auf. Leider waren auch wieder sechs Einsätze, dem Hochwasser an der Dürnach und Starkregenabflüssen aus Feldern geschuldet. Zeimal trat die Dürnach dabei knapp über die Ufer und hier kamen teilweise wieder Bilder aus dem 2016er Hochwasser in die Köpfe. „Gott sei dank ist alles nochmals glimpflich ausgegangen“ so Gantner. Dies zeige jedoch wieder, wie dringend die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen sei.

Kommandant Gantner dankte der Mannschaft für die zahlreichen Stunden, die ehrenamtlich von den Kameraden geleistet wurden und berichtete, dass die bestellten Fahrzeuge zum geplanten Termin der Einweihung und Tag der offenen Tür am Sonntag, den 22. Mai geliefert würden.

Nach den Jahresberichten der jeweiligen Funktionsträger konnte Helmut Blersch, stellvertretend für Bürgermeister Robert Hochdorfer, die Entlastung der Vorstandschaft durchführen.

Bei den anstehenden Wahlen wurden Schriftführer Christoph Unseld für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt, Fabian Seeler und Lukas Braun wurden neu in den Feuerwehrausschuss gewählt, Werner Seifert wurde wiedergewählt.

Das Highlight des Abends war jedoch die Gründung der Altersabteilung der Baltringer Wehr. Zusammen mit dem Kreisobmann der Altersabteilungen des Kreis Biberachs, Anton Miller, wurde die Altersabteilung gegründet. Hierfür wurden auch die ehemaligen Kameraden, die bereits ausgeschieden sind, eingeladen. In die Altersabteilung können Kameraden ab dem fünfzigsten Lebensjahr und mindestens 25 Jahren Dienstzeit wechseln. Zum ersten Obmann der Baltringer Abteilung wurde Richard Beck von den Alterskameraden gewählt, als sein Stellvertreter Gerhard Schmid. Sie besteht aktuell aus 14 Mitgliedern.

Im Anschluss wurden Stehle Nico zum Feuerwehrmann, Jacob Eiberle zum Oberfeuerwehrmann, Marvin Maier und Kilian Winkler jeweils zum Hauptfeuerfeuerwehrmann, Rene Becker zum Löschmeister und Reiner Gantner zum Oberbrandmeister befördert. Für mindestens 15 aktive Dienstjahre mit den Ehrenzeichen in Bronze wurde Manuel Eiberle geehrt. Als neues Mitglied wurde Oliver Umlauf, der von der Walpertshofer Abteilung nach Baltringen wechselte, per Handschlag in der Baltringer Wehr aufgenommen.