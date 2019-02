Kolpingsfamilie Mietingen spendet 2044 Euro

Die Kolpingsfamilie Mietingen hat im vergangenen Oktober ein Benefiztheater mit dem Titel „Handylust & Handyfrust“ aufgeführt. Bei der Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Mietingen kamen mehr als 2000 Euro zusammen, die jetzt einem guten Zweck zugute kommen. Mit dem Erlös des Theaters 2018 unterstützt die Kolpingsfamilie Mietingen die Arbeit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Anlass für die Spende ist die Leukämie-Erkrankung des kleinen Malte aus Mietingen, dessen Familie sich in den vergangenen Jahren selbst intensiv in das Benefiztheater eingebracht und damit anderen Menschen geholfen hat. Am vergangenen Montag konnte ein Scheck in Höhe von 2044 Euro an die DKMS überreicht werden. Der Stammzellspender Holger Schlaich erzählte bei dieser Gelegenheit von seinen eigenen Erfahrungen bei der Spende, nahm den Scheck entgegen und bedankte sich. Überreicht wurde der Scheck von einigen Mitgliedern der Theatergruppe sowie der Vorstandschaft der Kolpingsfamilie Mietingen. Foto: privat