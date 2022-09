Kolpingsfamilie Mietingen lädt zum Erntedank-Theater ein

Nach monatelangen Vorbereitungen und Proben ist es jetzt soweit: Der Zug für die Bahnhofs-Komödie der Kolpingsfamilie Mietingen nimmt Fahrt auf und befindet sich auf der Zielgeraden zur Aufführung. Am Samstag, 1. Oktober, 18.30 Uhr, und Sonntag, 2. Oktober, um 13.30 Uhr sowie um 18.30 Uhr, freuen sich Hansi Vollmer und seine Theatergruppe auf eine gut gefüllte Mehrzweckhalle, heißt es in einer Vorschau.

Dem Bühnenbild sieht man dank der pfiffigen Original Utensilien die akribische Vorbereitung an. Sogar ein professioneller Sprayer wurde engagiert, um dem Bühnenbild seine Einmaligkeit zu verleihen. „So etwas gab es noch nie: Eine Bahnhofskomödie, welche mit einem originalgetreuen Bühnenbild einem verlassenen Bahnhof sehr ähnelt“, sagt Regisseur Hansi Vollmer. „Ähnlichkeiten mit einem naheliegenden Bahnhof westlich von Laupheims wären rein zufälliger Natur“, pflichtet ihm grinsend die langjährige Schauspielerin Steffi Mayer bei, die in diesem Jahr die Motivationstrainerin „Sieglinde Sieg“ spielt. Mit dem Titel „Es fährt kein Zug nach irgendwo“ ist das Interesse groß an einer neuen Theateraufführung in der Gemeinde.

Der Verein weist daraufhin, dass es in diesem Jahr bei den Abendveranstaltungen Wunsch-Platzkarten im Vorverkauf gibt. Die Besucher werden zur Vermeidung langer Schlangen an der Abendkasse gebeten, ihre Wunschkarten bis Freitag, 30. September, bei der Volksbank in Mietingen zu erwerben. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.