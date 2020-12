Kirchenchor Baltringen ehrt langjährige Sänger

Der Kirchenchor St. Nikolaus Baltringen hat jüngst vier Sänger für ihre langjährige Treue geehrt. Das gab der Chor in einer Mitteilung bekannt.

Demnach hatte der Vorstand des Kirchenchors aufgrund der weiter steigenden Corona-Fälle beschlossen, die Cäcilienfeier dieses Jahr ausfallen zu lassen. Zudem hatten sich die Mitglieder des Vorstandes dazu bereiterklärt, ihr Amt ein weiteres Jahr auszuüben.

Nicht verschoben wurden jedoch die Ehrungen für langjähriges Singen im Chor. Die Urkunden und Blumen wurden einzeln übergeben, zum gemeinsamen Foto trafen sich die Geehrten mit ausreichendem Abstand in der Kirche.

Vorstand Paul Eiberle bedankte sich bei den Geehrten für das Engagement und die Treue zum Chor. Anna Demuth, Sopran, wurde für 50 Jahre Singen ausgezeichnet, Gerta Gantner, Alt, für 30 Jahre. Zudem hält Norbert Riederer, Tenor, seit 25 Jahren dem Chor die Treue, davon 23 Jahre als Dirigent. Fanny Hollandt, Alt, erhielt eine Ehrung für 20 Jahre im Kirchenchor.

Nach dem Lockdown im März ist es laut Mitteilung des Kirchenchors seit Mitte Mai erlaubt, dass vier Sänger den Gemeindegesang als Kantoren auf der Empore unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften übernehmen.

Etliche Sänger hätten sich demnach bereiterklärt, Lieder aus dem Gotteslob vorzutragen, so dass jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit die Gottesdienste am Wochenende musikalisch begleitet werden von Verena Köppl an der Orgel und vier Kantoren.