Kinder treten zum Tisch des Herrn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

So viele Kinder wie seit langem nicht mehr: 21 Jungen und Mädchen feierten in Baltringen in diesem Jahr an zwei Sonntagen das Fest ihrer ersten heiligen Kommunion. Seit Dezember hatten sich die Kinder in gemeinsamen Gottesdiensten, durch verschiedene Aktionen und Gruppenstunden auf diesen Tag vorbereitet. Die Erstkommuniongottesdienste unter dem Thema „Mit Jesus in einem Boot“ zelebrierte Pfarrer Johnson, musikalisch untermalt wurden sie von der Band „Gloryfight“. Die Erstkommunionkinder gestalteten den Gottesdienst aktiv mit und zeigten unter anderem auf, dass Jesus der Kapitän auf ihrem Lebensschiff sein soll. Der Musikverein erfreute die Kinder und ihre Familien an beiden Sonntagen mit einem Ständchen nach der Erstkommunionfeier. Am Abend rundete eine Dankandacht den Festtag ab. Die Organisation und Gestaltung der Erstkommunionvorbereitung und der Gottesdienste lag in den Händen von Anja Ruf und Edeltraud Seifert.