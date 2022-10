Kegler aus Mietingen gut in Schuss

Einen weiteren sicheren Heimerfolg konnte sich die erste Mannschaft des Kegelvereins Mietingen am Wochenende erspielen. Zu jeder Zeit hatte Mietingen die Bundesligareserve aus Friedrichshafen im Griff. Am Ende lautete das Ergebnis: 6:2 (3225 : 3135). Somit kann sich Mietingen in der Spitzengruppe der Tabelle festsetzen.

Es spielten: Julian Waibel (575/1), Marc Bogenrieder (556/1), Johannes Schnapper (551/1), Andreas Vogt (538/1), Georg Brausch (508/0) und Jan Hölzle (497/0).

Auch die zweite Mannschaft konnte beim Heimspiel gegen den SF Friedrichshafen IV überzeugen und durch eine geschlossene Mannschaftsleistung endlich den ersten Saisonsieg feiern. Bis zur Hälfte des Spiels lag Mietingen noch zurück, anschließend wendete sich das Blatt. KV Mietingen II - SF Friedrichshafen IV 4:2 (1969 : 1893)

Es spielten: Alexander Saiger (501/1), Kai Hölzle (496/0), Dieter Kist (489/1) und Thomas Heine (483/0).

Die nächsten Spiele:

KV Mietingen I - SG Baienfurt-Bergatreute, am Samstag, 29. Oktober, 15 Uhr

KV Mietingen II - SKC Vilsingen IV, am Samstag, 29. Oktober, 13 Uhr