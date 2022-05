Kegelverein Mietingen wird Meister in der Regionalliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die erste Mannschaft des Kegelvereins Mietingen hat die coronabedingt längste und zugleich erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte hinter sich gebracht und konnte den Meistertitel in der Regionalliga Oberschwaben Zollern feiern.

Nachdem die letzte Saison bereits nach wenigen Spielen wieder abgebrochen werden musste, ist das Team in diese Runde mit dem Ziel gestartet, im oberen Drittel der Tabelle mitzuspielen. Aufgrund von einigen Verletzungen musste jedoch der Großteil der Hinrunde mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft angetreten werden. Folglich konnten in den ersten sieben Spielen nur drei Siege und zwei Unentschieden eingefahren werden. Dadurch war bereits ein Abstand zur Tabellenspitze vorhanden und die Meisterschaft in weite Ferne gerückt.

Aufgrund von Corona musste die Saison im Dezember und Januar über mehrere Wochen unterbrochen werden, was sich im Nachhinein als Vorteil für den KV Mietingen herausstellten sollte, da nun alle Stammspieler wieder einsatzfähig waren.

Mit einer beeindruckenden Siegesserie von acht Spielen am Stück konnte sich das Team an die Tabellenspitze vorkämpfen. Am drittletzten Spieltag hatte man die Chance, mit einem Heimerfolg die Meisterschaft sicherzustellen. Leider gelang gegen die Gäste aus Ailingen nur ein 4:4 Unentschieden. Da jedoch der direkte Verfolger am kommenden Spieltag Federn lassen musste, konnte der KV Mietingen die viel umjubelte Meisterschaft feiern, ohne selbst ein Spiel absolvieren zu müssen, da man an diesem Wochenende spielfrei hatte.

Ob mit der Meisterschaft in der Regionalliga auch der erstmalige Aufstieg in die Oberliga Südwürttemberg einhergeht, wird sich erst am 11. Juni zeigen. Hier kämpft der benachbarte Verein des KSC Hattenburg um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, was gleichzeitig den Aufstieg des KV Mietingen zur Folge hätte. Schafft der KSC Hattenburg den Aufstieg nicht, müsste der KV Mietingen selbst Aufstiegsspiele gegen den Meister der Regionalliga Alb Donau, den FTSV Kuchen, bestreiten. Diese Aufstiegsspiele würden voraussichtlich am 18. und 19. Juni stattfinden.