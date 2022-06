Kegelverein Mietingen steigt in die Oberliga auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 17. Juni hatte die erste Mannschaft des KV Mietingen die Aufstiegsspiele zur Oberliga Südwürttemberg gegen den FTSV Kuchen (Meister der Regionalliga Alb Donau) zu absolvieren.

Das Hinspiel am Samstag wurde auswärts auf der Bahn in Kuchen ausgetragen. Hier entwickelte sich über die komplette Spieldauer ein wahrer Krimi, welcher erst mit der letzten Kugel entschieden wurde. Mietingen konnte sich die zwei Bonuspunkte über die Gesamtkegelzahl mit lediglich einem Kegel Vorsprung sichern. Da nur zwei direkte Duelle gewonnen werden konnten, endete das Spiel mit einem 4:4 Unentschieden, was jedoch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag auf der Heimbahn darstellte.

Mietingen ging das Rückspiel mit unveränderter Aufstellung an. Hier wurden die Gäste aus Kuchen von Beginn an dominiert, wodurch sich ein relativ einseitiges Spiel entwickelte. Letzten Endes konnte Mietingen das Spiel mit 7:1 Punkten für sich entscheiden.

Somit konnte vor zahlreichen Zuschauern der erste Aufstieg in die Oberliga gefeiert werden.

FTSV Kuchen – KV Mietingen 4:4 (2979 : 2980) – für Mietingen spielten: Johannes Schnapper (523/1), Jan Hölzle (505/0), Georg Brausch (503/0), Udo Kist (494/1), Andreas Vogt (481/0) und Julian Waibel (474/0).

KV Mietingen – FTSV Kuchen 7:1 (3160 : 3044) – für Mietingen spielten: Johannes Schnapper (550/1), Udo Kist (544/1), Jan Hölzle (532/0), Georg Brausch (532/1), Julian Waibel (530/1) und Andreas Vogt (472/1).