Kegelverein Mietingen ist erstmals Bezirkspokalsieger

Einen sensationellen Erfolg konnte der KV Mietingen beim Finale des Bezirkspokals Oberschwaben/Zollern feiern. Gegen den ESV Aulendorf setzte sich Mietingen mit 7:1 (3493 : 3407) durch.

Schon zu Beginn des Spiels setzte Julian Waibel mit einem neuen Vereinseinzelrekord von 628 Kegeln das erste Ausrufezeichen gegen die um eine Liga höher spielenden Aulendorfer. Im weiteren Verlauf konnte Johannes Schnapper (603/1) mit einem weiteren 600er den Gegner auf Distanz halten. Da auch der Rest der Mannschaft mit sehr guten Ergebnissen überzeugen konnte, ließ man Aulendorf nicht mehr zurück ins Spiel kommen und konnte so den ersten Bezirkspokalerfolg der Vereinsgeschichte feiern. Dabei wurde der bisherige Vereinsrekord um über 100 Kegel gesteigert. Weiter spielten: Udo Kist (585/1), Andreas Vogt (568/1), Marc Bogenrieder (559/1) und Georg Brausch (550/0).

Das Match der Jugend U14, SKC Vilsingen - KV Mietingen, endete 4:2 (1496 : 1438). Dabei zeigte die Jugendmannschaft beim Auswärtsauftritt in Vilsingen ein gutes Spiel. Hierbei schrammte man nur knapp am ersten Erfolg in dieser Saison vorbei. Es spielten Finn Bailer (415/1), Simon Barth (394/1), Helena Barth (322/0) und Marina Barth (307/0).

Am Sonntag hatte die Jugend gleich ihr zweites Spiel an dem Wochenende zu absolvieren. Gegen das Spitzenteam TSG Bad Wurzach gab es jedoch nicht viel zu holen (0:6 (1504 : 1725)). Es spielten Finn Bailer (398/0), Simon Barth (382/0), Lukas Thiele (372/0) und Helena Barth (352/0).