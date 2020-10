Kegeln: Mietingen I gewinnt in Balingen mit 6:2

Vom kalten Russland an den Strand in Afrika: Der gebürtige Inzigkofer Thomas Noll, der 20 Jahre lang in Russland gelebt und dort in den vergangenen Jahren das teuerste Hotel Moskaus geleitet hat, wird nun zum Hotelmanager des nach seinen Angaben teuersten Hotel Togos. Darüber hinaus steht eine Hochzeit an und es gibt große Pläne für ein Gebiet in der Toskana.

In Laiz Metzgerlehre abgeschlossen Der 59-Jährige hat hart für seine Ziele gearbeitet.