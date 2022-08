Jugendhütte bei bestem Wetter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu Beginn der Sommerferien freuten sich die Jungmusiker des Musikverein Baltringens auf das Jugendlager in Alberschwende im Bregenzerwald.

Fünf Tage lang wurde nicht nur die Kameradschaft gepflegt, sondern auch fleißig geprobt. So studierten die Kinder und Jugendlichen in den morgendlichen Proben drei neue Stücke ein, die sie am letzten Tag vor einer tollen Bergkulisse ihren Eltern und Geschwistern präsentierten – natürlich abgestimmt auf das Hütte-Motto: Auf in die schottischen Highlands.

Auch das sonstige Programm der Hütte war auf Schottland abgestimmt. Neben einem Badeausflug wurden Highlandgames in einer Rallye über den Berg abgehalten, Runen und Bögen gebastelt oder bei einem Spieleabend die Mythen und Geschichten um Schottland herum beleuchtet. Natürlich durften die Nachtwanderung und eine gebührende Abschlussdisco wieder nicht fehlen.

Bei bestem Wetter vergingen die Tage wie im Flug und fanden mit dem Konzert für die circa 30 angereisten Eltern und Geschwistern ihren Höhepunkt.