Jugend misst sich bei Hallenfußballtagen

Wie im vergangen Jahr veranstaltet der SV Mietingen auch in diesem Jahr die Mietinger Jugend-Hallenfußballtage nur für die jüngsten Kicker.

„Unsere Mehrzweckhalle ist einfach nicht für Spiele der älteren Jahrgänge geeignet und für Zuschauer ist zu wenig Platz“, begründete Mietingens Jugendleiter Bernd Radnick die Entscheidung. „Schade, denn auch bei E-Junioren ist die Indoor-Veranstaltung auf geringes Interesse gestoßen“, fügt er etwas enttäuscht hinzu. So finden am Wochenende lediglich zwei Turniere für F-Junioren, sowie ein Doppelspieltag für Bambinis statt.

Der Anpfiff für die zweitägige Veranstaltung fällt am Samstag um 9.30 Uhr mit dem Turnier des jüngeren F-Junioren-Jahrgangs. Acht Mannschaften, die in zwei Gruppen um den Einzug in die Finalspiele antreten, haben sich gemeldet. In Gruppe A spielen der SV Burgrieden, TSV Ummendorf II, SV Sulmetingen und der SV Mietingen I. In der Gruppe B treten der SV Ringschnait, SV Baustetten, TSV Ummendorf I und der SV Mietingen II gegeneinander an. Die Finalspiele beginnen gegen 12.00 Uhr, das Endspiel findet gegen 12.45 Uhr statt.

Ebenfalls acht Mannschaften kämpfen beim älteren F-Junioren-Jahrgang um den Turniersieg. Zu den Gruppenspielen, die ab 14.30 Uhr beginnen, stehen sich in Gruppe A der SV Reinstetten, der SV Burgrieden, der SV Ochsenhausen und das Team des Gastgebers sowie in Gruppe B der SV Baustetten, der VfL Munderkingen, der SV Äpfingen und der SV Baltringen gegenüber. Nach Abschluss der Gruppenspiele beginnen um 17.00 Uhr die Finalspiele. Mit dem Endspiel, welches um 17.55 Uhr angepfiffen wird, endet der erste Turniertag.

Weitere Doppelveranstaltung

Der Sonntag, der Dreikönigstag, ist den jüngsten Kickern, den Bambinis, vorbehalten. Wie auch beim Turnier im vergangenen Jahr hat Mietingens Jugendleiter Radnick wieder eine Doppelveranstaltung organisiert.

Ab 10.00 Uhr werden beim Turnier 1 der SV Sulmetingen, das Team des Gastgebers, sowie jeweils zwei Teams des SV Burgrieden, des SV Baustetten und des SV Äpfingen auf dem Parkett in einer Doppelrunde ihr Bestes geben. Beim Turnier 2, welches um 14.00 Uhr beginnt, sind jeweils zwei Teams des SV Burgrieden, SV Ringschnait, SV Alberweiler, SC Schönebürg sowie des Gastgebers am Start.

Bei den Turnieren der Bambinis geht es nicht um Punkte und Tabellen, vielmehr sollen Spiel und Spaß im Vordergrund stehen. Sieger, das steht nicht infrage, sind am Ende alle Teilnehmer. Wie auch in den vergangenen Jahren wird die Fußballjugendabteilung auch in diesem Jahr an beiden Tagen für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Zuschauer sorgen.