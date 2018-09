Jubiläum als Impuls für die Zukunft

Der TC Mietingen 1978 hat Zukunftsträume. Das zeigte sich bei der Feier des 40-jährigen Bestehens des Tennisclubs.

Tagsüber flogen auf den drei Plätzen des Vereins die Tennisbälle hin und her. Die Sonne hat es zum Jubiläum noch einmal richtig gut gemeint. Beim Familien-Jubiläumsturnier und beim Jubiläumsjuxturnier frönten Jung und Alt sowie Tennisfans der benachbarten Vereine ihrem Sport. Insgesamt 32 Personen nahmen die Herausforderungen der Jubiläumsturniere an und übten die Sportart aus, die einst nur Sache des Adels war. Andreas Reinke nahm am Spätnachmittag die Ehrung vor. Er hatte auch die Organisation der beiden Veranstaltungen übernommen.

„Die Resonanz auf beide Turniere war super gut“, bemerkte Vorsitzender Peter Koßmann bei der abendlichen Feierstunde. Er sieht in der Begegnung von Jung und Alt bei den Spielen am Vormittag einen Impuls für die Zukunft. Bevor die Festivitäten im voll besetzten Tennisheim und dessen Terrasse begannen, fand bei den Gästen der Jubiläumsfeier die Bilderwand mit Fotos und Zeitungsberichten über die Zeit der vergangenen vier Jahrzehnte viel Beachtung. Kinder hatten Mühe, ihre Väter auf den Fotos wiederzuerkennen. Immer wieder war zu hören: „Weißt du noch?“

Die Jubiläumsansprache von Peter Koßmann zeigte, dass man recht zufrieden ist mit dem Geist im Tennis-club. Er lobte die Mannschaftsführerinnen und -führer, denn die Mannschaften müssten gesteuert und angeleitet werden. Dabei gab der Vorsitzende zu verstehen: „Es wird intensiv trainiert.“ Positiv hervorgehoben wurde bei der Feier von den Rednern die erfolgreiche Jugendarbeit. Koßmann lieferte die Erklärung: „Wir haben eine junge, engagierte Vorstandschaft.“ Die Atmosphäre im Verein zeige sich daran, dass sich ein jüngst beigetretener Berliner im Club sehr wohl fühle.

In seinem Grußwort erläuterte Bürgermeister Robert Hochdorfer für die Besucher aus der Ferne die aktuelle Situation der Kommune. Er versprach: „Ich möchte den TC weiter fördern.“ Der Schultes erklärte sich zufrieden, „dass es eine derartige Tennisbegeisterung gibt“.

Diese wurde am Abend durch Kurt Junghans möglicherweise neu entfacht. Er beleuchtete die ersten beiden Jahrzehnte des Vereins. Dabei war zu erkennen, mit welchem Pioniergeist der Club an den Start ging. In nur drei Monaten waren die drei Plätze fertiggestellt. Zuvor habe man zehntausend Kubikmeter Boden beiseite schieben müssen. Auch andere Hürden seien mit vereinten Kräften überwunden worden: etwa der Bau eines Tennisheims oder die Organisation des Tennisunterrichts. Mit langem Beifall quittierten die Besucher das Engagement der Männer der ersten Stunde.

Die zurückliegenden zwei Jahrzehnte rückte Walter Einzmann ins Licht. Er erinnerte an die Vorsitzenden seit der Vereinsgründung und berichtete von seinem persönlichen Start als Tennislehrer. An Nachwuchs habe es durch die gute Betreuung nie gefehlt. Größte Investition der vergangenen Jahre sei die Erneuerung der Terrasse und der Beregnungsanlage gewesen. Seine Ausführungen machten deutlich, dass der Verein zwei weitere Tennisplätze im Auge habe. Bürgermeister Hochdorfer konnte da Hoffnung machen. Utopie oder reale Möglichkeit? Jedenfalls träumt man beim Tennisclub Mietingen offenbar auch von einer Tennishalle.