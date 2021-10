Joseph und Joachim Hayd laden zum Konzert mit Orgel und Schlagwerk

Unter dem Motto „Tasten und Schlägel“ geben Joseph und Joachim Hayd am kommenden Sonntag, 31. Oktober, um 16 Uhr gemeinsam ein Konzert in der Pfarrkirche St. Laurentius in Mietingen.

„Die Orgel wurde in diesem Jahr zum Instrument des Jahres ernannt und verbindet sich in diesem Konzert mit den Instrumenten des Schlagwerks“, heißt es vonseiten der Veranstalter. Wie vielseitig das klingen kann, davon können sich die Besucher des Konzerts am Sonntag überzeugen.

Emotionale Toccata

Festlich kommen Orgel und Pauke in einer Suite von Henry Purcell daher, „very British“ in Stücken von Christopher Tambling. Fast in Richtung Filmmusik geht es mit der Toccata von Jonas Göbel, der im Jahr 2016 für seine Musik zum Spielfilm „Tatort – Kartenhaus“ den Preis für die „emotionalste Musik“ erhielt.

Neben weiteren Solostücken für Orgel oder Marimba führen die beiden Musiker auch Johann Sebastian Bachs berühmte Toccata und Fuge in einer Bearbeitung von Joseph Hayd für Orgel und Drumset auf. Sicher nichts für Puristen, aber ohne Zweifel eine spannende Kombination, wird doch Bachs Musik immer wieder für viele Musikgenres verwendet. Joseph Hayd, der zurzeit an der Musikhochschule Trossingen studiert, hat dabei das Werk ohne allzu große Eingriffe in die Orgelpartitur um eine Drumsetstimme erweitert.

Um Spenden wird gebeten

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es wird allerdings um eine großzügige Spende für das Mutter-Theresa-Heim in Kerala (Indien) und das Kinderhilfswerk Ugwaku (Nigeria) gebeten.