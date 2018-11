Josef Ruf zum Ehrenmitglied ernannt

Bei der Feier zu Ehren der Heiligen Cäcilia, der Patronin der Kirchenmusik, hat der Katholische Kirchenchor St. Laurentius Mietingen das vergangene Jahr Revue passieren lassen und Mitglieder für langjähriges Mitwirken geehrt.

Julia Spleiß vom Ausschuss blickte in ihrem Bericht auf ein musikalisches und arbeitsreiches Jahr zurück. In einer Bildpräsentation von Schriftführerin Karin Scheffold veranschaulichte sie die Choraktivitäten der 45 Sängerinnen und Sänger. Dazu zählten die Aufführung der „Pastoralmesse“ in F-Dur von Anton Diabelli, die Maiandacht mit Maikaffee, das gemeinsame Grillfest mit dem JuKi-Chor, das Patroziniumfest und die großartige Aufführung des Klassik-Pop-Oratoriums „Maria“. Der Kassenbericht von Silvia Wenger zeigte ein leichtes „Plus“ auf.

Chorleiter Joachim Hayd berichtete über ein sehr aktives und ereignisreiches Kirchenjahr mit 13 Auftritten und 42 Proben. Für einen lückenlosen Probenbesuch bekamen Angela Knöpfler und Johannes Hess ein Präsent. Ein musikalischer Höhepunkt, so Hayd, war das zusammen mit dem Projektchor, Orchester und Solisten verwirklichte „Maria“-Projekt, das einen sehr großen Zuspruch fand. Erfreulich sei auch der Zuwachs von acht Sängerinnen und Sänger, die aus dem Projektchor dazu gestoßen sind. Dennoch fehlen noch Männerstimmen. Er dankte und rief die Chormitglieder auf, auch im neuen Jahr dem Chor die Treue zu halten. Mit einem guten Repertoire könnten die Gottesdienste feierlich und würdig gestaltet werden.

Bei den Wahlen wurden Silvia Wenger, Carina Rolser und Heidrun Weiß in ihren Ämtern bestätigt. Lobende Worte gab es für Julia Spleiß, die federführend an der Spitze des Ausschusses steht. Auch im kommenden Jahr bleibt der Vorsitz allerdings unbesetzt.

Hedig Maier singt seit 50 Jahren

Pfarrer Johnson dankte im Namen der Pfarrgemeinde dem Kirchenchor für sein musikalisches Wirken, die gute Zusammenarbeit und nahm die Ehrungen vor. Zu den Urkunden des Dekanats- bzw. Cäcilienverbandes gab es auch noch kleine Geschenke. Helene Herrmann und Otto Pferdt wurden für 20 Jahre Chorzugehörigkeit geehrt. Bereits 45 Jahre singt Maria Feigelmann zum Lobe Gottes. Eine weitere respektable Ehrung erhielt Hedwig Maier für 50 Jahre Singen. Ein Höhepunkt war die Ernennung von Josef Ruf zum Ehrenmitglied.