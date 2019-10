Jahrgang 1968/69 aus Mietingen feiert die 50

Die Jubilare der Gesamtgemeinde Mietingen haben sich am Freitag zu einer Andachtsfeier in der Marienkapelle getroffen. Diese gestaltete der Jahrgängerpfarrer Walter Humm. Beim anschliessenden Stehempfang der Gemeinde Mietingen in der Grund-, Haupt- und Werkrealschule wurden die Jahrgänger von Bürgermeister Robert Hochdorfer begrüßt. Rektor Anton Laupheimer stellte die heutige Schule mit einer Führung vor, da die meisten das Schulhaus nur von der eigenen Schulzeit kannten. Am Samstag starteten die 50er zu einem Tagesausflug nach Füssen. Foto: privat