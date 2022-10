Jahreshauptversammlung des SV Mietingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zahlreiche Mitglieder begrüßte der Vorstand des SV Mietingen Manuel Kühner im Vereinssportheim zur 75. Jahreshauptversammlung. In seinem Rechenschaftsbericht zeigte Kühner die Entwicklungen seit der letzten Jahreshauptversammlung vor einem Jahr auf, an der die meisten Mitglieder online teilnahmen.

Er führte aus, dass die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Vereins, Höhepunkt im Vereinsjahr waren. Besonders die Jugendabteilung des Freizeitsports konnte mit der Gestaltung des Nachmittagsprogramms einen starken Akzent setzen und manchen Lacher ins Gesicht der Zuschauer zaubern, in dem sie die Sportgruppen der „Älteren Sportler“ imitierten. Sportlicher Tiefpunkt sei allerdings der Abstieg der Fußball Herren aus der Landesliga in die Bezirksliga gewesen.

Kühner meinte dann auch, dass das Vereinsleben trotz Pandemie nicht besonders gelitten hat, sondern ganz im Gegenteil die Mitgliederzahl sogar von 993 auf 1058 Mitglieder angestiegen ist. Die Zusammenarbeit in der Vorstandschaft sei gut gewesen und die einzelnen Sportgruppen hätten von Jung bis Alt mit Begeisterung ihren Sport betrieben. Besonderen Dank sprach er dafür den Verantwortlichen in den verschiedenen Funktionen aus, sowie den Trainern und Gruppenleitern die mit großem Engagement ihre Tätigkeit wahrnehmen. Großen Dank richtete er auch an alle Helfer hinter den Kulissen, die mit ihrem Einsatz das Sportgelände immer Top in Schuss halten, so dass der Sport erst möglich werde.

Die Umfunktionierung des Sportheims zur Speisegaststätte habe sich auch bestens bewährt und werde von den Mietinger gut angenommen, führte der Vorstand weiter aus.

Bei den Finanzen habe es allerdings eine große Veränderung gegeben, indem man diese in die Hände eines Steuerbüros gelegt habe. Die Geschäftstätigkeiten hätten im Laufe der Jahre so zugenommen, dass dies im Ehrenamt so nicht mehr machbar gewesen sei. Nach den Erfahrungen von einem Jahr wertete Kühner dies als richtigen Schritt. Man sei so finanzrechtlich und steuerrechtlich auf der sicheren Seite.

Andreas Bösch als Abteilungsleiter Fußball berichtete im Anschluss der Versammlung über die Aktivitäten im Fußballbereich, Dagmar Bösch gab Einblicke in die Freizeitsportabteilung und Attila Pop ließ das Fußballjahr im Jugendbereich Revue passieren.