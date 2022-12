Jahresabschlussfeier beim SV Mietingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Bei der letzten Weihnachtsfeier im Jahr 2019 wussten wir alle noch nicht, was auf uns zukommt“, mit diesen Worten fasste der Vereinsvorsitzende Manuel Kühner die vergangenen zweieinhalb Jahre bei der Jahresabschlussfeier des SV Mietingen zusammen.

Er führte weiter aus: „Kontakte mit unseren Mitmenschen wurden untersagt, gesellschaftliche und private Treffs wurden wegen der Coronapandemie verboten. Es hat uns alle sehr getroffen. Umso mehr freuen wir uns, das sich das Leben wieder normalisiert hat. Nutzen Sie die heutige Feier und die Vorweihnachtszeit, um wieder Kraft und Energie für das kommende Jahr zu schöpfen.“

Kühner stellte bei seinem Jahresrückblick fest, dass es trotz allem, doch sehr viele positive Ereignisse im Vereinsjahr gab. So sei zwar die erste Mannschaft in die Bezirksliga abgestiegen, gehe aber als Tabellenführer in dieser Liga in die Winterpause.

Höhepunkt des Jahres seien im Juli die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Vereins gewesen. Die Freizeitsportabteilung habe dabei mit ihren Darbietungen einen besonderen Akzent gesetzt. Eine besondere Ehrung seien im Sommer Sarah und Michael Klas zuteil geworden. Sie wurden vom Württembergischen Fußballverband für ihre tolle jahrelange Jugendarbeit geehrt. Bei der anschließenden Ehrung von 15 Vereinsmitglieder wurde Kühner unterstützt von den beiden Ehrenvorständen Siegfried Kühner und Rudi Hartmann.

Mit der WFV-Jugendleiterehrennadel in Bronze wurden geehrt: Dietmar Steiner und Sascha Essler; mit der WFV-Ehrennadel in Bronze: Frank Jerg und Gerhard Siegl. Für 50 Jahre Mitgliedschaft beim SVM wurden mit einer Urkunde geehrt: Siegfried Kühner und Johann Link. Für 10 Jahre Vereinsfunktion wurden mit der Vereinsehrennadel in Bronze geehrt: Florian Arnold, Nicole Hagel, Daniel Osis und Gerhard Siegl. Mit der Ehrennadel in Silber für 15 Jahre Vereinsfunktion wurde Holger Ruf geehrt. Zu neuen Ehrenmitgliedern wurden ernannt: Charlotte Dentler, Richard Glenzinger, Erich Arnold und Maria Frankenhauser. Eine ganz besondere Ehrung erhielt Erwin Link. Er wurde zum Ehrenvorstand ernannt.

Für die weihnachtliche Einstimmung der Gäste sorgte das SVM-Blasorchester mit Corina Wenger. Mit einer flotten Tanzeinlage, moderiert und vorgetragen durch Tanja Kathan und Dagmar Bösch, wurde dann der offizielle Teil des Abends beendet.