Jagdhörner erklingen bei der Hubertusmesse in Mietingen

Aus der Zeit der Romantik stammt der Brauch, um den Namenstag des heiligen Hubertus, Schutzpatron der Jäger, mit Jagdhörnern eine Messe mitzugestalten. In der Klosterkirche St. Laurentius in Mietingen wird am Sonntag, 13. November, um 10.15 Uhr eine Hubertusmesse gefeiert. Mit dem Klang ihrer Hörner bitten die Jäger um Gottes Hilfe und Schutz. Den Part der Jagdhörner übernehmen die Biberacher Parfocebläser unter der Leitung von Gerd Romer. An der Orgel spielt Gertrud Majer. Zelebrant ist Pfarrer Dr. Johnson.

Bereits seit Jahrhunderten begleitet das Horn die Jäger bei der Jagd. Ausgehend vom Hofe Ludwig XIV. in Frankreich haben die speziellen Kompositionen das Bild des Instrumentes entscheidend geprägt. Die Entwicklung blieb aber nicht stehen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden dann sogar eigens komponierte Messen für Naturhörner.

Zur Aufführung in der Lauretius-Kirche kommt „La Messe de Saint Hubert“ von Jules Cantin, die in der Zeit vor rund hundert Jahren entstanden ist. Eindrucksvoll entstehen glockenartige Klänge, die den großen Kirchenglocken in ihrer Wirkung kaum nachstehen. Es erklingen harmonisch getragene Stücke wie „Gebet der Jäger“ und temperamentvolle Parforcejagden nachempfundene Werke wie zum Abschluss „Marche de Sortie de la Messe“.