In Mietingen wird weiter geboxt

Gerd Drabsch und der SV Mietingen arbeiten weiter daran, Mietingen zu einer Hochburg des Boxsports zu machen: Der Trainer von Lokalmatador Aziz Simsek und der Sportverein haben jetzt endgültig vereinbart, nach der Premiere im vergangenen Jahr heuer zwei weitere Profikämpfe in der Mietinger Mehrzweckhalle auszurichten. Demnach wird Simsek dort am 20. April einen Vorbereitungskampf auf sein DM-Duell bestreiten, das wiederum am 5. Oktober über die Bühne gehen soll. Letztgenannter Termin steht allerdings noch nicht definitiv fest.

Wie im November vergangenen Jahres wird am 20. April wieder der montenegrinische Verband als Veranstalter auftreten. Simseks Gegner und auch die Besetzung der weiteren Kämpfe stehen noch nicht fest. Möglicherweise wird auch der Orsenhauser Daniel Kopf, der im November beim zweiten Profikampf seiner noch jungen Laufbahn ebenso erfolgreich gewesen ist wie Aziz Simsek, erneut in den Ring steigen. „Daniel macht zurzeit Urlaub in Chile. Ob er nochmals kämpfen will, muss er selbst entscheiden. Wenn er möchte, kann er sofort einsteigen“, so sein Trainingspartner und Arbeitskollege Simsek.

Nach der positiven Resonanz auf die Premiere wollen die Organisatoren am bisherigen Konzept weitgehend festhalten. „Der Ablauf wird ähnlich sein“, sagt Gerd Drabsch. Geplant sind also mehrere Boxkämpfe mit dem Fight von Simsek als dem abschließenden Höhepunkt. Die Bewirtung übernimmt wieder der SV Mietingen, wobei das Angebot an warmen Speisen erweitert werden und eventuell zusätzliche Verkaufsstände eingerichtet werden sollen. Das könnte dort geschehen, wo bisher die Stehplätze waren. Die waren nämlich nicht sonderlich gefragt und sollen nun wegfallen. „Da waren wir etwas überrascht, weil das mit 25 Euro die günstigsten Plätze waren“, sagt Rudolf Hartmann, Vorsitzender des SV Mietingen. So gibt es diesmal nur die VIP- und die Sitzplätze, an den Preisen von 75 beziehungsweise 45 Euro soll sich nichts ändern. Dafür soll nach dem letzten Boxkampf nicht sofort mit dem Abbau des Ringes begonnen werden. „Das war zu ungemütlich“, so Hartmann. Vielmehr soll der Abend mit Musik locker ausklingen.

Das finanzielle Risiko der Veranstaltung trägt in erster Linie Gerd Drabsch als Promoter. Der SV Mietingen erhält wieder die Einnahmen aus dem Speisen- und Getränkeverkauf, für den er auch das Personal stellen muss. Auch bei der Vorbereitung und beim Auf- und Abbau sind die Mitglieder des SVM gefragt. „Für uns hat sich der Aufwand rentiert. Wir haben ein ordentliches Plus gemacht“, sagt Hartmann rückblickend. Weniger zufriedenstellend war der Publikumszuspruch, da hatte man durchaus mehr als 500 Besucher erwartet. „Wir hoffen, dass sich der gelungene Auftakt vom vergangenen Jahr rumgesprochen hat“, so Hartmann, der sich am kommenden Samstag beim WM-Kampf von Rola El Halabi in Neu-Ulm noch einige Ideen für die Organisation holen will.

Dort bestreitet Aziz Simsek einen der Vorkämpfe gegen Turgay Uzun aus Koblenz. Für den 34-Jährigen aus Mietingen ist dies der Auftakt eines vermutlich anstrengenden Boxjahres. Die Weihnachtspause fiel aus, stattdessen trainierte er täglich, um für die anstehenden Aufgaben fit zu sein. Am 24. Februar boxt Aziz Simsek in Luzern, ehe am 20. April der erste von zwei Heimkämpfen in diesem Jahr folgt. „Ich freue mich darauf. Das wird hoffentlich wieder ein besonderes Erlebnis“, sagt Simsek.