In Mietingen fährt kein Zug nach Irgendwo

Sind Sie schon mal schwer bepackt durch den Bahnhof gesprintet, weil das Gleis spontan geändert wurde? Oder durch einen Zug mit falscher Wagenreihung geirrt? Und standen Sie schon mal stundenlang mit einem Triebwerkschaden auf offener Strecke – im Hochsommer ohne Klimaanlage und ohne Handyempfang? „Klar! Ist doch typisch Bahn!“, sagen Sie? Großartig! Denn dann sind Sie bestens vorbereitet auf dieses fulminante Bahn-Abenteuer, dass die Mietinger Kolpingsfamilie Anfang Oktober veranstaltet. Das kündigen die Veranstalter in einer Vorschau an.

Die treuen Theater Fans erinnern sich noch gut zurück an das Jahr 2020, in dem die Mietinger als eine der wenigen Theatergruppen im Umkreis eine Theater Aufführung geplant hatten. Zunächst sah es auch dank der sinkenden Infektionszahlen im Sommer danach aus, als ob die Veranstaltung stattfinden kann. Doch die explodierenden Inzidenzen ab Mitte September machten den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung und die Aufführungen mussten abgesagt werden. Doch weit gefehlt: Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken und dank vorausschauender Vorkehrungen wurde kurzerhand eine Proben-Vorführung aufgezeichnet und als Film zum Verkauf angeboten. Die mutigen Theater Leute wurden dafür von ihren Mitbürgern mit einem enormen Absatz der Datenträger belohnt.

„Das ist längst Vergangenheit, denn für die Macher des Theaters war nach einer Pause in 2021 schon in diesem Frühjahr klar, dass die Veranstaltung in diesem Jahr wie gewohnt geplant wird“, so der Vorstand Josef Nunnenmacher. „Wir freuen uns sehr, dass wir, die Kolpingsfamilie Mietingen, nun wieder zum traditionellen Erntedanktheater einladen können.“ Der sichtlich stolze Vorstand freut sich darauf, dass die Mietinger Mehrzweckhalle wieder ohne Einschränkungen betreten und mit Gästen gefüllt werden kann.

Wie in anderen Lebensbereichen auch, gab es aus der Pandemie heraus Impulse, die die Veranstalter als organisatorische Verbesserung einführen werden. So gibt es für die Abendveranstaltungen feste Sitzplatzkarten damit sich die Gäste ganz entspannt über den Vorverkauf ihren Wunschplatz sichern können. Außerdem wird die – vor allem bei den Kindern und Senioren beliebte – Mittagsveranstaltung mit Kaffee und Kuchen auf den Sonntag verlegt. „So erreichen wir auch die sogenannten Schaffer, die Samstags keine Zeit für Veranstaltungen haben“, lacht Nunnenmacher. Das reichhaltige Kuchenangebot wird hierbei von der Jugendgruppe „Golpies“ organisiert. „Wir von der Vorstandschaft würden uns freuen, wenn uns möglichst viele Leute mit ihrem Besuch unterstützen würden. Der Erlös geht an den Martinusladen in Laupheim, der wie viele andere Tafeln stark zurückgehende Spenden beklagen muss.“

Auch eine personelle Veränderung gibt es. Die Regie wird in diesem Jahr erstmalig durch das langjährige Ensemblemitglied Hansi Vollmer geführt. Wer die seit Juni laufenden Proben beobachtet, merkt sehr schnell, dass die Chemie auf der schon sehr fortgeschrittenen Bühne zwischen ihm und den Schauspielern harmonisch verläuft. Neben Sabine Rolser, die die Aufgabe als Souffleurin übernimmt, freut Vollmer sich auch über Neuzugänge bei den Akteuren des Stückes: Neu dabei sind Andrea Röhrer und Gerd Goller.

Der Vorhang hebt sich am Samstag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 2. Oktober, um 13.30 und um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Mietingen. Mit der Bahnhofs-Komödie „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ in drei Akten von Winnie Abel trifft das Theater Team den aktuellen Nerv bezüglich der Diskussionen um die Bahn Qualität. Das klingt vielversprechend? Dann holen Sie sich eine Fahrkarte und seien Sie dabei, wenn es heißt: „Senk ju vor träwelling wis Deutsche Bahn!“