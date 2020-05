In diesem altehrwürdigen Bauwerk pulsierte einst das Dorfleben

Von Schwäbische Zeitung

Weil in der Biberacher Sana-Klinik derzeit noch immer eine hohe Zahl an Covid-19-Patienten versorgt werden müssen, gelten dort mindestens bis Ende Mai noch besondere Maßnahmen, wie die Klinik mitteilt. Dazu gehört, dass ausschließlich Notfallpatienten aufgenommen werden. Außerdem wird in der ganzen Klinik zur Einzelzimmerbelegung übergegangen.

In der derzeitigen Corona-Krise gelten in der Sana-Klinik besonders hohe Sicherheits- und Hygienestan-dards, heißt es in der Mitteilung.