Im digitalen Zeitalter angekommen

Am Standort Mietingen der Grund- und Werkrealschule (GWRS) Mietingen-Schwendi sind nach mehreren Wochen Umbauarbeit nun alle Klassen- und Fachräume mit interaktiven Tafeln, modernen Visiotischen, Dokumentenkameras, AppleTV/Miracast und Laptops ausgestattet. Am Standort Schwendi wird dies im 2. Schulhalbjahr ebenfalls erfolgen. Das teilt die GWRS in einer Pressemeldung mit.

Die Freude über die Modernisierung sei bei den Schülern riesengroß, nicht nur, weil der klassische Tafeldienst nun nicht mehr gebraucht werde, sondern da die jetzt weiße Tafel wesentlich mehr könne als die bisherige grüne Kreidetafel.

Von zentraler Bedeutung ist laut Pressemitteilung der Schule, dass die neue digitale Ausstattung den Lehrkräften vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet. Farbige Stifte anstelle der Kreide vereinfachen demnach die Tafelanschriebe und statt Lineal oder Zirkel anzusetzen, stellen die Tafeln digitale Werkzeuge zur Verfügung. Somit entstehe beispielsweise in Sekundenschnelle eine Tabelle an der Tafel, was nicht nur die Schüler und Schülerinnen in Erstaunen versetze. Die neue Technik entlocke Schülern Sätze wie „Die neue Tafel ist super – was die alles kann“ oder „Wow, die sieht cool aus“, heißt es in der Mitteilung.

Duch die neue Ausstattung könnten jetzt unkompliziert und schnell kurze Filmsequenzen, Bilder, Audio-Dateien oder Lernapps direkt in den Unterricht integriert werden. Das biete den Schülern Abwechslung. Das junge Lehrerteam ist laut Mitteilung zurzeit dabei, die Vorzüge zu erproben und deren Einsatz im Unterrichtsalltag zu optimieren. Da im gesamten Schulgebäude WLAN zur Verfügung stehe, könnten Bilder, Informationen und Aufnahmen leicht vom eigenen Handy auf die interaktive Tafel übertragen werden. Auch Ipads werden laut GWRS ab sofort im alltäglichen Unterricht eingesetzt. Dies ermögliche den Schülern ein individuelles und motivierendes Arbeiten.

Bei einem Besuch in der Schule zeigte sich Mietingens Bürgermeister Robert Hochdorfer laut Pressemitteilung angetan von der neuen Technik. Er konnte sich demnach überzeugen, dass der Gemeinderat mit seiner Zustimmung zur Digitalisierung für 219 000 Euro die richtige Entscheidung getroffen hat und die Schule neben der Wissensvermittlung auch die mediale Bildung der Schüler verwirklichen kann.

Hochdorfer zeigte sich im Unterricht der Klasse 5a von den Einsatzsatzmöglichkeiten der Neuausstattung beeindruckt. „Mit dieser Ausstattung kann die Werkrealschule Mietingen-Schwendi ihren Schülern in noch umfangreicheren Maße das modernste Wissen für den Alltag und das Berufsleben mit auf den Weg geben“, wird der Bürgeremeister in der Pressemitteilung zitiert. Rektor Anton Laupheimer bedankte sich bei Hochdorfer und dem Gemeinderat für die zukunftsweisende Ausstattung der Schule. „Mit dieser finanziellen Kraftanstrengung der Gemeinde Mietingen sind nun alle Schülerinnen und Schüler der GWRS Mietingen-Schwendi im digitalen Zeitalter angekommen.“ Unter Anleitung der Lehrer könnten sie in den verantwortungsvollen und berufsorientierten Umgang mit Ipads und Laptops eingeführt werden.