Hochdorfer wirbt um Wählerstimmen

Am kommenden Sonntag, 21.Oktober, wählt die Gemeinde Mietingen ihren Bürgermeister. Die Amtszeit von Robert Hochdorfer endet am 19. Januar 2019.

Hochdorfer ist einziger Bewerber für weitere acht Jahre. Darüber bestimmen die 3527 Wähler der Gemeinde. Sie haben auch die Möglichkeit, den Namen mit Anschrift und Beruf eines anderen Wunschkandidaten auf dem Stimmzettel einzutragen. Das Wahlergebnis soll gegen 18.45 Uhr feststehen und vom Leiter des Wahlausschusses, Paul Glaser, vor dem Rathaus in Mietingen bekannt gegeben werden.

Keine offizielle Kandidatenvorstellung

Da es nur einen einzigen Bewerber für das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Mietingen gibt, hat man darauf verzichtet, eine offizielle Kandidatenvorstellung in der Mehrzweckhalle anzuberaumen.

Hochdorfer hat dennoch nicht darauf verzichtet, um die Stimmen der Bürger zu werben. So wurden Flyer in den Haushalten der Gemeinde verteilt, und es wurden insgesamt vier Wahlveranstaltungen durchgeführt. Hier hielt Hochdorfer Rückblick auf die zurückliegenden acht Jahre seiner Zeit als Gemeindeoberhaupt und lieferte einen Ausblick auf die bevorstehenden Jahre.

Die Einladungen wurden von den Wählern eher zurückhaltend angenommen. Die Besucherzahlen schwankten zwischen fünf und 21 Personen. Da bei diesen Wahlveranstaltungen auch die Möglichkeit bestand, nachzubohren und Fragen zu stellen, liefern sie auch Hinweise darauf, was die Bürger bewegt.

In allen Teilorten wurden Fragen zum Stand der Schaffung von Neubauplätzen angesprochen und diskutiert. In Mietingen und Baltringen kam eine mögliche Zentralisierung der drei Ortsfeuerwehren zur Sprache. Bürger in Mietingen wie in Baltringen äußerten Klagen über die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. So ganz zufrieden ist man auch über die Beleuchtung der Straßen seit der Umstellung auf die LED-Technik nicht.

Schutz vor Starkregen ist Thema

In Baltringen gab es Nachfragen zum Schutz vor Starkregen im Osten des Dorfes. Gemeinsam mit dem Bürgermeister wurden Überlegungen angestellt, wie man dem Wunsch nach weiteren Gewerbeflächen nachkommen könnte. In Baltringen sind im Gewerbegebiet Schemmerberger Straße alle Flächen verkauft. Gesichert ist, das erklärte Hochdorfer, der Bestand einer eigenständigen Grundschule in Baltringen. Andere Bürger fragten nach den Plänen für den alten Kindergarten und das Bankgebäude, das die Gemeinde erworben hat. Das alte Kindergartengebäude soll wie geplant abgebrochen werden, sagte der Schultes. Für das Bankgebäude sei eine Vermietung vorgesehen.

Im Hinblick auf einen größeren Proberaum des MV Baltringen sei man dabei zu überprüfen, ob eine Erweiterung der Mehrzweckhalle eine Lösung darstellen könnte. Ein Teilnehmer vermisste bei den Ausführungen des Kandidaten Aussagen zu seinen „Zukunftsvisionen“ für Baltringen.

Nach Angaben Hochdorfers wurde in Walpertshofen die Ausstattung der Kinderspielplätze angesprochen. Außerdem habe es Klagen wegen Hundehäufchen am Wegesrand gegeben.