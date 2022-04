Hackschnitzellager fängt Feuer

In einem Gebäude in Mietingen ist am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Zunächst bemerkten und bekämpften die Bewohner die Flammen in dem Lagerraum für Hackschnitzel selbst.

Dann halfen Nachbarn beim Versuch, die in Brand geratene Zufuhrschnecke und den brennenden Raum zu löschen. Schließlich hatte die hinzugerufene Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle und verhinderte Schlimmeres.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Spezialisten sicherten Spuren. Ein Verantwortlicher schätzte den Sachschaden vorläufig auf rund 5000 Euro.