Höhepunkt für die Kinder: der Nikolaus

Von Sabine Rösch

Das Angebot der Aussteller auf der Ruine Hornstein hatte wie jedes Jahr ein paar Überraschungen für die Weihnachtsmarktbesucher parat. Auch der himmlische Briefkasten wurde von den kleinsten Besuchern wieder stark beansprucht. „Weil der Nikolaus immer antwortet“, erklärt ein Junge mit strahlenden Augen.

Das idyllische Ambiente des mit Kerzen ausgeleuchteten Weges zu den Gemäuern der Ruine Hornstein versetzt die Besucher am Samstagabend von Beginn an in eine entschleunigte, weihnachtliche Stimmung.