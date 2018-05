Gute Laune trotz letztem Tabellenplatz

Der SV Mietingen steht in der Fußball-Landesliga mitten im Abstiegskampf und vor einer hohen Auswärtshürde. Der Aufsteiger gastiert am Samstag um 15.30 Uhr beim SV Kehlen.

„Wir sind zwar Tabellenletzter, lassen uns davon aber nicht beeindrucken“, betont Mietingens Trainer Reiner Voltenauer vor der Partie beim SVK. Die Spiele zuletzt gegen Weiler (1:1) und in Straßberg (3:4 nach 3:1-Führung) hätten erneut gezeigt, dass die Mannschaft in der Landesliga mithalten kann. Zudem sei der Zusammenhalt und die Unterstützung im Verein nach wie vor riesig, so Voltenauer. Auch nach Kehlen fahre wieder ein proppenvoller Fanbus, um der Mannschaft zu helfen. „Das ist schon einmalig, auch wie unsere Zuschauer am vergangenen Samstag gegen Weiler den A-Jugend-Sppieler Timo Kühner bei seinem ersten Einsatz in der Landesliga unterstützt haben.“ Der 18-Jährige wird laut Voltenauer auch in Kehlen wieder im Kader stehen. Fragezeichen dagegen gibt es noch bei Marco Kühner und Kapitän Andi Bösch. Berufsbedingt fehlen wird Maex Mast. „Wir werden dennoch auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken“, sagt Voltenauer, der auch gern an das Hinrundenspiel zurückdenkt, das sein Team mit 3:2 für sich entschieden hatte. Damals habe man auch das nötige Glück gehabt, das vielleicht zuletzt etwas gefehlt habe.

Insgesamt haben Voltenauer und sein Co-Trainer Christian Glaser nochmals die Devise ausgegeben, wirklich von Spiel zu Spiel zu denken und sich nicht von der Tabelle beeinflussen lassen. „Wir werden sehen, was am Ende rauskommt, aber es macht uns nach wie vor großen Spaß, in der Landesliga zu spielen.“ Der Unterschied zu Clubs wie Kehlen sei eben, dass die teilweise schon jahrelang in dieser Liga spielen und wissen, wie der Hase läuft.

Dennoch ist der Druck gerade in Kehlen nicht klein. Nach einer Niederlagenserie holte die Mannschaft von Trainer Michael Steinmaßl am Maifeiertag gegen den SV Oberzell ein 2:2-Remis und damit einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. „Unsere Kurve zeigt wieder nach oben, in dem Spiel gegen Mietingen müssen wir alles reinhauen“, hat Steinmaßl klare Erwartungen an seine Spieler. So deutlich wird Reiner Voltenauer nicht, aber auch er weiß natürlich, dass die Partie in Kehlen und das Nachholspiel am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) zu Hause gegen Eschach eine hohe Bedeutung haben.