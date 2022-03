Große Begeisterung bei den kleinen Helfern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 8. März fand im KiFaZ Baltringen eine große Müllsammelaktion statt. Die Kinder waren ausgestattet mit Bollerwagen und Greifzangen im ganzen Ort unterwegs und haben fleißig Müll gesammelt. Von groß bis klein waren alle begeistert dabei und es war erschreckend, wie viel Müll schon in kürzester Zeit eingesammelt wurde.

Die Kinder beschäftigte vor allem das Thema, warum denn der Müll einfach achtlos auf die Wiese geworfen wird, wo es doch überall Mülleimer gibt. Von Zigaretten, Plastikfolien mit Essensresten, Styropor, Flaschen, Masken, Absperrbänder, Bonbonpapiere, Aluminium - es war alles dabei. Auch die Erzieherinnen waren sehr überrascht, wie viel Müll sich tatsächlich angesammelt hat wenn man genauer hinschaut. „Mich beschäftigt vor allem die Frage, was kann wirklich wiederverwertet werden und wie viel Müll landet dann leider doch in der Verbrennungsanlage.“

Unterstützt wurde die Aktion durch die Firma Scheplast aus Hörenhausen. Sie stellen Kunststoffteile aus recyceltem, biobasiertem und biologisch abbaubarem Kunststoff her. Nebenbei leistet Scheplast viel Aufklärungsarbeit zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Nach dem Motto „Liebe deinen Planeten und schütze die nächste Generation“ ist Scheplast ein sorgfältiger Umgang mit unseren vorhandenen Ressourcen wichtig. Jens Astfalk, Vertriebsleiter der Firma Scheplast, erklärte den Kindern anhand einiger Beispiele, was sie da eigentlich alles eingesammelt haben und wie man Müll richtig entsorgt.

Warum ist es so wichtig den Deckel vom Joghurtbecher abzutrennen, bevor er in den gelben Sack kommt? Viele spannende Fragen wurden beantwortet. Es wurde sehr deutlich, dass schon die allerkleinsten sich viele Gedanken über unsere Umwelt machen. „Was passiert denn, wenn die Tiere den Müll essen? Dann kriegen sie doch Bauchweh und werden krank. Das will ich aber nicht!“

Die Kinder durften außerdem biologisches Kunststoffgranulat anfassen, riechen und bekamen erklärt und gezeigt, wie aus diesem Granulat später fertige Teile entstehen und wie man durch Kreislaufwirtschaft nebenbei den Umweltschutz nicht vergisst.

Als Dankeschön für die tolle Müllsammelaktion bekommen die Kinder von der Firma Scheplast und der Firma Triglu zwei große Triglu-Sets gesponsert. Ebenfalls unterstützt wurde die Aktion durch die Bäckerei Vorhauer, die für die Kinder zur Stärkung ein leckeres Frühstück bereithielt.