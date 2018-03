Großer Auftritt für die jüngsten Musikanten

Von Anita Schuhmacher

Mietingen (sz) - „Welches Instrument möchtest du lernen?“ Diese uns andere Frage sind am vergangenen Sonntag in der Mietinger Mehrzweckhalle zu hören gewesen. Der Musikverein „Lyra“ Mietingen hatte zur Instrumentenvorstellung im Rahmen des „Tag der Jugend“ geladen. Die Gäste konnten sich hier bei musikalischen Vorträgen sowie Kaffee und Kuchen über die Ausbildung im Verein informieren.

Viele Proben in den vergangenen Wochen und ein bisschen Aufregung im Vorfeld brachten die anstehenden Auftritte der Nachwuchsmusiker mit sich. Diese zeigten in solistischen Auftritten, Duetten oder kleinen Ensembles ihr bereits erlerntes Können. Von den kleinsten Musikern, der Blockflötengruppe der GHWRS Mietingen, bis zu den größeren Jungmusikern, die im „Bläseralarm“ bereits erste Erfahrungen im Zusammenspiel sammeln, hatten alle Jungmusikerinnen und Jungmusiker einen kleinen Auftritt. Viele Eltern, Verwandte und Bekannte durften dabei erleben, was der Nachwuchs bereits in seiner Musikerkarriere erlernt haben. Mit Titeln wie „Pippi Langstrumpf“ oder „Hey, hey Wickie“ kam den Zuhörern auch der ein der andere vorgetragene Titel bekannt vor. Es wurde mit gesummt und geklatscht. Man spürte, dass die Nachwuchsakteure sehr stolz auf ihre Leistungen waren, und ihr Publikum spendete viel Applaus.

Für jene Besucher, die sich für den Einstieg in eine musikalische Ausbildung interessierten, gab es durch die Vorträge schon die Möglichkeit, sich einen Eindruck von Aussehen und Klang der verschiedenen Instrumente zu machen. In der anschließenden Instrumentenvorstellung konnte man, angeleitet von aktiven Vereinsmusikern, das Wunschinstrument einmal selbst in die Hand nehmen und versuchen, einen ersten Ton anzuspielen. So mancher wurde dabei bestätigt, dass er das gewählte Instrument erlernen möchte, andere entschieden sich auch noch um weil doch ein anderer Sound mehr begeisterte.