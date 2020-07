Glasfaserausbau: Vorstreckung wird der Gemeinde zu teuer

Zahlreiche Fragen wirft der Bau einer Hauptleitung (Backbone) für Glasfaser durch den Kreis sowie einer Erdgasleitung der Netze Südwest in der Gemeinde Mietingen auf. Das zeigte eine ausgiebige Debatte am Montag im Mietinger Gemeinderat.

Wichtigste Frage zunächst: Sollen auch künftig die Häuser der Straßenseite, auf der das Backbone-Leerrohr des Kreises in den Boden kommt, bereits mit einem Ein-Meter-Leerrohr (Vorstreckung) in das jeweilige Grundstück ausgestattet werden? Dies geschieht derzeit in Baltringen.

Neben dem Backbone-Leerrohr des Kreises liegen die Leerrohre der Gemeinde. Die einzelnen Häuser werden mit einer Vorstreckung ausgestattet. Letzteres wird dem Mietinger Rathaus jetzt zu teuer. Es muss dafür rund 20 000 Euro bezahlen. 33 Häuser werden mit der Ein-Meter-Vorstreckung ausgestattet. Das macht pro Grundstück an die 600 Euro. Das sind Kosten, die man vorläufig nicht an die Grundstückseigentümer weiterreichen kann.

Damit ist dann allerdings nur eine Straßenseite näher an das schnelle Internet herangerückt, nämlich die, auf der die Backbone-Leitung des Kreises liegt. Sollen auch die Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Anschluss erhalten, muss man die Straße wieder öffnen, um an das Leerrohr zu kommen.

An diesem Punkt hakte dann Gemeinderätin Karin Jerg nach: „Ich halte es nicht für notwendig, Geld für die Vorstreckung auszugeben, wenn man ohnehin nochmals aufmachen muss für die andere Straßenseite.“ Eine andere Ansicht vertritt Herbert Blersch: „Was gemacht ist, ist gemacht, warum nicht gleich erledigen?“ Verwunderung lösten die hohen Kosten für die Vorstreckung aus. Bürgermeister Robert Hochdorfer zählte die einzelnen Posten der Berechnung auf.

In Zukunft verzichtet die Gemeinde Mietingen auf derartige Vorstreckungen. Dieser Empfehlung der Verwaltung folgte der Gemeinderat. Bei der jetzt im Bau befindlichen Maßnahme in Baltringen wird jedoch weiterhin so verfahren.

Nicht infrage gestellt ist hingegen die Verlegung von Leerrohren der Gemeinde entlang dem Back-bone-Netz des Kreises. Die Kosten dafür liegen bei 268 000 Euro; ausgegangen war man zunächst aufgrund von Schätzungen des Kreises von 198 000 Euro.

Hinterfragt wurde von den Räten die Trassenführung des Backbone-Netzes sowie der Erdgasleitung in der Gemeinde. Wie Bürgermeister Hochdorfer einräumte, werden die Trassen weitgehend von den Bauherren, dem Landkreis und Netze Südwest, bestimmt.

Dies betreffe auch die Erdgasleitung in Walpertshofen, bedauerte Hochdorfer: „Leider ist es nicht gelungen, die Trasse des Backbone an die Erdgastrasse anzupassen.“ Die Erdgasleitung wird derzeit in Walpertshofen im Benedikt–Welser-Weg und Alpenweg in die Erde gebracht. Sie verläuft dann weiter zur Langen Grube in Mietingen.