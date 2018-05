Glaser: „Wir haben uns noch nicht aufgegeben“

Seit dieser Saison spielt Christian Glaser für den SV Mietingen. Davor war der Stürmer fünf Jahre für Olympia Laupheim aktiv. Michael Mader hat vor dem Derby beider Clubs in der Fußball-Landesliga (Mittwoch, 18.30 Uhr) mit dem 28-Jährigen gesprochen.

Herr Glaser, die Partie ist doch etwas Besonderes für Sie?

Auf jeden Fall, zumal ich im Hinspiel in Mietingen wegen Verletzung nicht dabei sein konnte. Das ist kein Spiel wie jedes andere, weil ich fast alle Spieler in Laupheim noch gut kenne und nahezu jeden Grashalm im Olympia-Stadion.

Das Spiel hat eine besondere Konstellation. Laupheim kann Meister werden, Mietingen immer tiefer nach unten rutschen. Wie gehen Sie damit um?

Ich denke, dass wir in Laupheim nach der Niederlage in Ochsenhausen nichts mehr zu verlieren haben. Laupheim ist dank des Trainergespanns Fundel/Schrötter auf einem sehr guten Weg und hat sehr konstant gespielt. Wir haben in einigen Spielen gezeigt, dass wir Landesliganiveau haben, aber manchmal waren wir leider nicht immer clever genug. Aber wir haben uns noch nicht aufgegeben, noch ist der Klassenerhalt möglich.

Wie geht’s für Sie persönlich weiter – auch bei einem möglichen Abstieg?

Ich habe als Spieler bereits frühzeitig für die kommende Saison in Mietingen zugesagt. Nachdem auch Reiner Voltenauer Trainer bleibt, werde ich ihm weiterhin als Co-Trainer assistieren, weil die Zusammenarbeit einfach klasse ist.