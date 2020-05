Gemeinderat Mietingen stimmt Haushaltssatzung zu

Der Gemeinderat Mietingen hat dem Haushaltsplan und der Haushaltssatzung 2020 bei einer Enthaltung seine Zustimmung erteilt. Beides war in zweiter Lesung beraten worden. Es sei ein „besonderer Haushalt“, erklärte Bürgermeister Robert Hochdorfer. Zum einen wegen der hohen Investitionen, zum anderen wegen der konjunkturellen Turbulenzen und den sich daraus ergebenden Unsicherheiten. Doch die laufenden Projekte seien finanziell in trockenen Tüchern. Dass es auch einmal einen wirtschaftlichen Einbruch geben könnte, nach all den Jahren des Wachstums, darauf sei man vorbereitet. Ob die geplanten Investitionen realisiert würden, darüber werde zu gegebener Zeit noch im Rat debattiert und abgestimmt.

Die vorgesehenen Investitionen bezifferte Kämmerer Martin Stooß mit 5,4 Millionen Euro. Die Gemeinde komme ohne Kreditaufnahme über die Runden, betonte er. Zu verdanken sei dies der Übertragung von liquiden Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Der Haushalt sieht ein Gesamtergebnis in Höhe von knapp einer Million Euro vor. Es werden Schulden in Höhe von knapp 150 000 Euro getilgt, sodass die Prokopf-Verschuldung weiterhin sinkt.