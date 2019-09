Geänderter Kreisel bewährt sich: Schwertransporte kommen durch

Der abgeänderte Kreisel am Ortseingang von Baltringen hat am Montag seine erste Bewährungsprobe bestanden. Er wurde im Zuge der Sanierung der Kreisstraße so umgestaltet, dass Sondertransporte aus dem Gelände der Firma Schmid in Richtung Laupheim fahren können.

Bisher bestand an dieser Stelle ein Engpass. Nun konnte die Firma einen großen Auftrag realisieren.

22 Meter lang, vier Meter breit

Es handelte sich dabei um einen Stahl-Fußgänger-Steg für Ravensburg. Die beiden Teile, die transportiert wurden, hatten jeweils eine Länge von über 22 Metern und eine Breite von knapp vier Metern. Nur mit Sondergenehmigung und Polizeibegleitung war der Spezialtransport möglich.

Erleichtert war man bei der Firma Schmid, die die Anpassung am Kreisel finanziert hatte, als sich die zwei Lastwagen mit einiger Verzögerung in Bewegung setzten. Der Steg wurde noch am selben Tag montiert. Aufträge in dieser Dimension hatte die Firma Schmid nach Angaben von Gerhard Wenger, Betriebsleiter Stahlbau, wegen des Hindernisses Kreisel bisher nicht annehmen können.