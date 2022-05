Gartenhütte in Mietingen aufgebrochen

Ein Einbrecher war am Sonntag oder Montag auf einem Gartengrundstück bei Mietingen zu Gange. Das befindet sich an der Ochsenhauser Straße zwischen Mietingen und Schönebürg. Der Einbrecher schnitt laut Polizeibericht ein Loch in den Zaun. So gelangte er auf das Gelände. Der Unbekannte hebelte die Tür einer Hütte auf. Im Innern wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Offenbar hatte der Täter nichts gefunden, was für ihn von Belang war. Zurück blieb ein Schaden von mehreren 100 Euro.

Auch in Schrebergärten kann man sich vor Einbruch und Diebstahl schützen, darauf weist die Polizei hin. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Telefon 0731 / 188 14 44 zu erreichen.