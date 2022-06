Gartenbauverein Mietingen feiert 50-jähriges Bestehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Ich freue mich, dass ich mit euch zusammen heute das 50-jährige Bestehen unseres Vereins feiern darf“, mit diesen Worten begrüßte die Vorsitzende des Gartenbauvereins Gabi Maier die zahlreich erschienen Vereinsmitglieder in der Mehrzweckhalle in Mietingen. Der stellvertretende Bürgermeister Paul Glaser überbrachte die Gemeinde-Glückwünsche zum Jubiläum. „Ihr macht unser Dorf schön und lebenswert“, sagte Glaser. Er sprach allen seinen Dank für ihr Engagement aus. In einem kurzen Rückblick zeigte Glaser dann das Entstehen und die Anfänge des inzwischen auf 150 Mitglieder angewachsenen Vereins auf .

Anschließend überbrachte Alexander Ego als Geschäftsführer des Kreisgartenverbands die Glückwünsche zum Jubiläum und sprach daraufhin die Ehrungen für die verdienten und langjährigen Mitglieder aus. Für den Verein nahm Maier die Urkunde und Medaille vom Landesverband in Empfang sowie einen Gutschein für den Kauf eines Jubiläumsbaums.

Alle Geehrten erhielten eine Urkunde und eine Ehrennadel. Für über 10- jährige Mitgliedschaft erhielten die Ehrennadel in Bronze: Julia Spleiß, Viktoria Jerg, Johanna Manz, Mathilde Nieß, Siegmund Mulz, Thekla Hofmann, Mathilde Jerg, Gudrun Demuth, Hermann Bendel, Renate Schädler, Ute Radnick. Für über 25-jährige Mitgliedschaft erhielten die Ehrennadel in Silber: Eva Saiger, Josef Kempter, Brigitte Schädler, Anneliese Bochtler, Angela Knöpfler, Elfriede Weiss, Hannelore Mohr, Monika Schad, Paula Steinle, Irmgard Aubele, Ottmar Dentler, Mathilde Bracknies, Mathilde Kühner, Annette Sießegger, Gerda Saiger, Armella Arnold, Anna Schaich, Roswitha Bogenrieder, Luise Danner, Gabi Maier.

Für über 40-jährige Mitgliedschaft erhielten die Ehrennadel in Gold: Elsa Ackermann, Konrad Barth, Maria Baur, Theresia Birk, Walli Bochtler, Felizitas Danner, Gertrud Gindele, Mathilde Glanz, Erna Hayd, Gertrud Hofmann, Iris Högerle, Karin Hug, Edith Junghanns, Ilse Kley, Irmgard Nieß, Maria Pferdt, Rita Rehm, Rosmarie Rehwald, Gerlinde Reinke, Maria Rolser, Babette Ruf, Hedwig Ruf, Marlene Ruf, Walli Saiger, Hilde Schäfer, Sigrid Schaich, Hannelore Scheffold, Antonie Schlau, Heidi Weiss, Emma Wenger, Margret Wenger, Maria Wilhelm, Anna Ganser. Für über 50-jährige Mitgliedschaft erhielten die Ehrennadel in Gold mit Silberkranz: Rita Sießegger, Johanna Saiger, Magdalena Schoch, Blandina Ruf.