Furiose Auftritte in der Manage

Das war doch mal eine gelungene Geburtstagüberraschung zum 50-jährigen Bestehen des Mietinger Schulgebäudes, die Aufführung des Zirkusmusicals „Zirkus Furioso“! Nach der Aufführung sah man viele strahlende Gesichter bei den Beschenkten, aber auch den jungen Schauspielern und Sängern, Lehrern wie Schülern. Schulleiter Anton Laupheimer ist schon vor der Eröffnung der Manage voll begeistert: „Volles Haus bei beiden Aufführungen.“ Jetzt überlegt er, ob nicht nochmal ein Auftritt folgen soll. Mit den Worten: „Treten Sie ein, Manage frei“, eröffnet er für zwei Stunden einen genüsslichen und amüsanten Zirkusreigen für Jung und Alt.

Furios ist schon die Ouvertüre. Das übernimmt die „Hausband“ der Familie Hayd mit Joachim (musikalische Leitung), Sieglinde (Akkordeon) und Joseph Hayd (Drums) sowie Mirjam Männer (Klavier). Der Chor der Dritt- und Viertklässler unter energischem Dirigat von Joachim Hayd besingt im Lied „Hereinspaziert“, was die Zuschauer erwartet: etwas zum Staunen und zum Lachen. Zum Staunen gibt es in der Tat viel: Was nicht alles schief gehen kann, bei einer solchen Zirkusaufführung. Das durchzieht die ganze Aufführung. Das versucht zwar Zirkusdirektor Leo Pimpelmoser (Aaron Kiefer) zu übertünchen mit seinen großspurigen Worten, er wird aber immer wieder auf den Boden der Tatsachen heruntergeholt. Beispielsweise, wenn er von seiner Assistentin Bella Stella (Lucy Scholz), der Miss World, spricht, die aber wie vom Erdboden verschluckt scheint. Peinlich, peinlich! Die Aufführung wird begleitet vom Gekicher der Kinder in den Zuschauerreihen. Die Komik kommt an.

Auch wenn die Assistentin verschwunden ist, der Bär nicht auftreten will, es bleiben doch schöne Zirkusnummern. Da ist der Fakir Fanfalo (Paul Angele), der den Auftritt auf seinem Nagelbrett beinahe verschlafen hätte. Da sind die Zirkuspferde (Klasse 2a), die zu Zirkusmusik mit den „Hoppa-di-ho“ ihre Runden drehen. Da ist die Seiltänzerin Graziosa (Mia Saiger), die, unter Musikbegleitung und Mitschülern der Klasse 3 mit ihren Bändern, auf dem Schwebebalken tanzt. Zu den Höhepunkten zählt klar der Auftritt von Clown August (Johannes Ehrhart) und seinen Mit-Clowns (Klasse 1b), die sich zum „Hahaha hihihi“ fröhlich bewegen. Clown August zeigt bei seinem Auftritt enormes schauspielerisches Talent.

Clown übernimmt Moderation

„Der Bär ist nackt“ singt der Chor, er ziehe sich nicht das Bärenfell über, trotz eiskalter Dusche. Was ist da zu tun? Clown August weiß einen Ausweg. Der Zirkusdirektor selber soll in das Bärenfell schlüpfen. Er macht dann auf dem Einrad gekonnt eine Runde in der Manege. Mit Begeisterung kann der Dumme August dessen Rolle übernehmen und moderieren.

Es sind unscheinbare Zirkusnummern, die in Kombination mit den Melodien das Publikum verzaubern. Die Seifenblasen (Klasse 1a), der Entfesselungskünstler Harry Houdini (Alexander Heldt), Chico, die Elefanten (Mareen Scheffold und Jonas Westhauser), der Zauberer (Joshua Bracknies), der Auftritt der Jongleure. Da hinein platzt die nächste Panne: Der Tiger ist ausgebrochen. Der Chor singt: „Wo, wo ist der Tiger?“ Das Publikum darf nichts erfahren. Wie rettet sich jetzt der Zirkusdirektor aus dem Schlamassel? Zum Schluss löst sich alles in Wohlgefallen auf. Assistentin Bella Stella und der Tiger stehen völlig unberührt mit einer Tüte Eis in der Manege. Sie waren ganz schlicht Eis essen.

„Erwartungen übertroffen“

Am Ende sind die beiden Regisseur Sonja Prießnitz und Rebecca Zülke überaus zufrieden. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen. Die Kinder sind über sich hinausgewachsen“, kommentieren sie die Aufführung. Sie freuen sich über die Unterstützung durch das Publikum. Freilich hat auch die gelungene Übermittlung durch Licht und Ton die Vorführung unterstützt. An Kostümierung wurde nicht gespart. Glücklich war nicht zuletzt Schulleiter Anton Laupheimer. „Jungs und Mädels, ich bin begeistert“, rief er seinen Schülern zu. Er habe so manches Kind mit seinen schauspielerischen Leistungen anders erlebt als im Unterricht.