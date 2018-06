Familie Sießegger fliegt Richtung Himmel

„Wir waren rundum beschäftigt, den Kindern hat es Spaß gemacht und auch die Preise waren völlig in Ordnung“, sagt Annette Sießegger aus Mietingen. Zusammen mit ihren Kindern Dennis (15 Jahre), Kevin (12) und Aline (9) sowie ihrem Mann Rolf war sie einen Tag lang im Skyline-Park in Bad Wörrishofen unterwegs. Für die SZ hat die Familie den Freizeitpark getestet.

Bereits bei der Ankunft habe man sich wohlgefühlt, das bestätigt die ganze Familie. Positiv empfanden die Mietinger die Situation auf dem Parkplatz. „Es gibt genügend freie Parkplätze, die kostenlos angeboten werden. Auch das Personal auf dem Parkplatz, das uns zugewiesen hat, war sehr freundlich.“

„Der Park war ziemlich leer“, sagt Annette Sießegger. „Vielleicht lag es an dem trüben Wetter, das viele Familien abgeschreckt hat. Für uns war es jedenfalls genau richtig.“ Die Wartezeiten betrugen meistens nicht länger als fünf Minuten. „Oft konnten wir uns nach einer Fahrt einfach wieder anstellen und direkt weiterfahren.“ Nur bei „Sky-Shot“, einer runden Kabine, in der zwei Personen in die Höhe geschleudert werden, musste die Familie 40 Minuten anstehen. „Das war allerdings ein Einzelfall, aber diese Attraktion ist ein Muss.“ Besonders die Überkopfachterbahn „Sky Wheel“ hat es der Familie angetan. „Die Kinder waren total begeistert und sind die Achterbahn bestimmt fünf oder sechs Mal gefahren. Mir und meinem Mann hat eine Testfahrt aber vollkommen gereicht“, erzählt die dreifache Mutter.

Auch für die neunjährige Aline war etwas dabei. Sie konnte selbst die wildesten Attraktionen mitmachen. Fast alle Geräte durfte sie bei einer Körpergröße von 1,37 Metern mitfahren. Damit ist sie zwar drei Zentimeter unter der Grenze von 1,40 Metern, aber weil Mama Annette und Papa Rolf dabei waren, stand sie ihren großen Brüdern Dennis und Kevin in nichts nach. „Generell ist der Skyline-Park für Familien mit Kindern ab sechs Jahren zu empfehlen, für unter Sechsjährige gibt es trotz Kinderkarussell und Vorstellungen einfach zu wenig zu erleben“, resümiert Annette Sießegger.

Die Eltern konnten ihre Kinder ohne Bedenken auf Abenteuertour schicken. Da der Park sehr übersichtlich ist, würden die Kinder die Orientierung nicht verlieren und die Eltern könnten währenddessen eine kurze Pause einlegen und für ein paar Minuten entspannen, so Mutter Annette.

Das Essensangebot war familienfreundlich, wie der Park an sich auch. „Für ein kaltes Getränkt mit 0,5 Liter bezahlten wir 2,30 Euro inklusive 0,30 Euro Pfand und eine Portion Pommes kostete uns zwei Euro.“ Das Frühstück ist mit einem Euro günstig, man kann sich zwischen Kaffee, Kakao und Tee entscheiden, zusätzlich gibt es ein Brötchen mit Butter und Marmelade und ein Ei. „Sitzgelegenheiten, Toiletten und Mülleimer gab es genug, und im Park war es sehr sauber“, ist sich die Familie einig.

Die Familienkarte für 58 Euro gilt nur bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 1,50 Meter, jedes weitere Kind kostet 14,50 Euro. Im Fall von Familie Sießegger hieß das 92 Euro, da die beiden Söhne Dennis (15) und Kevin (12) als Erwachsene galten (je 19 Euro) und Tochter Aline (9) für 16 Euro in den Park durfte. Kinder unter einem Meter kommen kostenlos in den Park.

Als die ganze Familie wieder wohlbehalten in Mietingen ankam, waren nicht nur Mama Annette und Papa Rolf, sondern auch Dennis, Kevin und Alina „völlig fertig und platt“. Sie alle würden gerne nochmal in den Skyline-Park fahren, denn „es war ein tolles Erlebnis“. Auch mit dem von der Metzgerei Graf zur Verfügung gestellten Lunchpaket war die Familie rundum zufrieden. „Zu essen hatten wir mehr als genug. Das Wurstpaket hat sehr gut geschmeckt.“ Auch mit dem Wagen sei alles in Ordnung gewesen. „Für kleine Familien ist der Mercedes-B-Klasse empfehlenswert, für fünf Personen reicht er aus, auf Dauer wäre es allerdings zu eng.“