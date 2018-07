Es geht voran beim Thema Hochwasserschutz

Das Ingenieurbüro RSI (Rapp und Schmid Infrastrukturplanung) wird mit der Planung für den Bau von Rückhaltebecken am Quinzgraben/Aufhofen in Mietingen und in Baltringen Ost beauftragt. Das hat der Gemeinderat Mietingen einstimmig beschlossen. In einem halben Jahr könnte dann bereits das Genehmigungsverfahren in die Wege geleitet werden. Etwas hinterher hinkt die Planung des Hochwasserschutzes an der Dürnach.

Ingenieur Günther Schmid vom Büro RSI erläuterte bei der Sitzung am Montag eingehend den Stand der Untersuchungen beim Aufhofer Bach, bei Baltringen Ost und der Dürnach. Beim Aufhofer Bach kam er zu dem Ergebnis, dass ein etwa sechs Meter hoher Damm Mietingen ausreichend vor Hochwasser zu schützen vermag. Das Staubecken soll ein Volumen von etwa 70 000 Kubikmeter haben. Als Standort schlägt der Ingenieur in etwa die Stelle vor, an der auch der Biber bis zum Hochwasserereignis von 2016 seinen Staudamm hatte. Schmid sicherte auf Nachfrage zu, dass der Damm durch entsprechende Maßnahmen vor Schäden durch den Biber geschützt werden soll. Um Stauraum zu gewinnen, soll der Feldweg zum Gewann Quinz auf höherem Niveau vorbeigeführt werden.

Nach ersten groben Schätzungen belaufen sich die Kosten auf etwa 500 000 Euro. Davon trägt das Land rund 70 Prozent. Schmid sagte zu, auch eine Kostenberechnung für einen höheren Damm vorzulegen. Grundlage der Berechnungen ist ein Jahrhunderthochwasser plus einem Zuschlag von 15 Prozent, der der Klimaänderung geschuldet ist. Bei den Untersuchungen wurden die Niederschlagsdaten des Deutschen Wetterdienstes zugrunde gelegt.

Ein Ausbau des Aufhofer Baches, um bei Extremniederschlag die Regenmenge des 4,5 Quadratkilometer großen Einzugsgebietes wegzutransportieren, kommt für Schmid wegen der damit verbundenen Kosten nicht infrage. Der Fachmann zeigte die weiteren Schritte im Verfahren auf: Fertigstellung der Flussgebietsuntersuchung „Aufhofer Bach“, Planung des Dammwerks, Einleitung des Planfeststellungsverfahrens (Genehmigung), Umweltbericht mit Eingriffs- und Ausgleichsbilanz und schließlich: Beantragung der Förderung.

Retentionsbecken für Baltringen

Aufhofer Bach und Baltringen Ost gelten als eine Maßnahme. Auch in Baltringen Ost war es schon mehrfach zu Überschwemmungen gekommen. Deshalb war das Ingenieurbüro RSI mit der Vorlage eines Starkniederschlagskonzeptes beauftragt worden. Schmid empfahl als Maßnahme den Bau eines Retentionsbeckens mit einem Fassungsvermögen von rund 10 000 Kubikmeter und einer Tiefe von einem Meter an der Landesstraße nach Mietingen. Das abfließende Niederschlagswasser sollte zu diesem Becken geleitet werden. Geschätzte Kosten: 280 000 Euro. Auch hier winken Landeszuschüsse in Höhe von 70 Prozent. Bürgermeister Robert Hochdorfer erwartet, dass der Verwirklichung keine großen Hindernisse im Wege stehen: „Wir sind in enger Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt.“ Auch seien Fördergelder für derartige Maßnahmen ausreichend vorhanden, „wir sind bei den Ersten, bei denen das durchgeführt wird“. Gemeinderat Martin Beck drängte bei der Beratung auf eine rasche Umsetzung: „Es wäre an der Zeit, dass wir da zum Punkt kommen.“

Auch bei der Flussgebietsuntersuchung Dürnach „scharren viele mit den Hufen“ (Hochdorfer). Eine entsprechende Untersuchung samt Maßnahmen legte das Ingenieurbüro bereits vor Jahresfrist vor (die SZ berichtete). Allerdings verlangte das Regierungspräsidium Tübingen weitere umfassende Untersuchungen. Eine weitere komplizierte Datenerfassung hatte diese Forderung zur Folge. Günther Schmid stellte vier Varianten zur künftigen Verhinderung von Hochwasser an der Dürnach vor. Diese sehen bis zu sechs Rückhaltebecken vor und ähneln den vorgeschlagenen Vorsorgemaßnahmen vor zwölf Monaten.

Betroffen sind vom Schutz vor Überschwemmungen an der Dürnach fünf Gemeinden. Offen ist derzeit, ob diese sich zu einem Verband zusammenschließen sollen. Fest steht hingegen, dass bei Maselheim ein großes Regenrückhaltebecken errichtet werden muss. Planungen liegen bereits vor, und es gibt auch schon Grundstücksverhandlungen. Insgesamt setzt Günther Schmid für die Verwirklichung eines umfassenden Hochwasserschutzes an Dürnach und Saubach einen Zeitraum von zehn Jahren an.