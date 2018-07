Elisabeth Ackermann wird Ehrenmitglied

Das vielfältige Angebot der Abteilung Freizeitsport ist möglich durch den Einsatz von Ehrenamtlichen mit besonderem Engagement. Eine von ihnen ist Elisabeth Ackermann, die von Rudolf Hartmann für ihre über 30-jährige ehrenamtliche Arbeit zum ersten Ehrenmitglied des Sportvereins aus der Freizeitsportabteilung ernannt wurde. Klaus Schad und Attila Pop wurden für ihre langjährige Übungsleitertätigkeit geehrt, Anna Schaich und Erna Hayd für ihre 50-jährigen Aktivitäten in der Gymnastikgruppe.

Nach den Vereinsehrungen folgten die Ehrungen des Schwäbischen Turnerbundes e. V. (STB) und des Deutschen Turnerbundes (DTB), wobei folgende Übungsleiterinnen und Übungsleiter für langjähriges Engagement mit den Ehrennadeln in Bronze und Silber ausgezeichnet wurden: STB-Ehrennadel in Bronze – Tanja Kathan und Corinna Wenger. DTB-Ehrennadel in Bronze – Bärbel Kammerer, Antje Schaupp, Maria Schoch-Wiedemann und Nicole Schuster-Klas Nicole. STB-Ehrennadel in Silber – Elisabeth Ackermann, Doris Arnold, Maria Frankenhauser, Silke Günther, Julia Spleiß, Heidi Weiss und Annemarie Wieland.

Eine nicht alltägliche Ehrung erhielt Charlotte Dentler für ihren beispielhaften Einsatz als Vorsitzende des Turnausschusses Ältere und als Turnwartin Freizeitsport Ältere im Turngau Ulm, als Übungsleiterin und Vereinsmanagerin. Sie wurde mit dem DTB-Ehrenbrief mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.