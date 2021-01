Ein Schneemann auf Reisen

Eine ungewöhnliche Geschichte über einen Schneemann erreichte uns aus Mietingen. „Zum selbst gebauten großen Schneemann gesellte sich über Nacht ein kleiner Schneemann, ausgestattet mit Mütze und Mundschutz“, schreibt Familie Wenger. Das war vor etwa zwei Wochen – in der Zwischenzeit hat der kleine Schneemann so einiges erlebt.

Michael, Corinna, Ilona und Linda Wenger beschlossen nämlich, den Schneemann auf Reisen zu schicken. Sie stellten den Schneemann in einen anderen Garten – mit der Bitte, ihm ein neues Accessoire zu verpassen und ihn weiterzutransportieren.

„So wanderte der Schneemann erst in Mietingen und dann in Walpertshofen umher, wo er aufgrund der wärmeren Temperaturen geschmolzen ist“, erzählt Familie Wenger. Sie möchte sich bei allen bedanken, die bei dieser ungewöhnlichen Aktion mitgemacht haben. Wer das Ganze begonnen hat und den kleinen Schneemann in ihren Garten gestellt hat, wissen sie aber bis heute nicht...