Ein Platz, der zusammenführt

Die Planungen für das neue Rathaus und das Dorfzentrum in Mietingen konkretisieren sich: Am Montagabend hat der Gemeinderat Mietingen einstimmig die Entwurfspläne des künftigen Gemeindezentrums abgesegnet. Zugleich erhielt die Kommune gestern die Zusage für 380 000 Euro aus dem Ausgleichsstock des Landes. „Wir sind dankbar für den Zuschuss, wenngleich wir einen höheren Betrag beantragt hatten“, sagte der Mietinger Bürgermeister Robert Hochdorfer der „Schwäbischen Zeitung“.

Weitere Zuschüsse seien zu erwarten, sodass rund 20 Prozent der Gesamtbaukosten für das Investionsprojekt der Mietinger Mitte mit Fördergeld finanziert werden kann.

Indessen sind die Entwürfe für das neue Zentrum Mietingens weiter vorangeschritten. Das Architekturbüro Muffler, Sieger des Wettbewerbs um die Neugestaltung der Mietinger Mitte, hat dem Gemeinderat den letzten Stand des Vorhabens präsentiert. Demnach soll die Höhe des Untergeschosses 50 Zentimeter geringer ausfallen als ursprünglich vorgesehen. Dadurch werde die 40 Zentimeter dicke Bodenplatte aus Beton auf punktuellen Fundamenten idealerweise auf der tragenden Kiesschicht im Untergrund fußen und nicht im darunter liegenden Grundwasserbereich, erklärte Michael Muffler.

Wasserdichtes Kellergeschoss

Die Außenwände des Kellergeschosses würden mit einer wasserdichten Abdichtung aus Bitumen versehen. „Wir werden außerdem die Lüftungsanlage vom Keller ins Dachgeschoss verlegen. Das ist technisch günstiger und zugleich preiswerter.“ Man brauche mit dieser Lösung keine Ansaugkamine und könne die Sitzungsräume im Sommer gut ventilieren, hieß es vom Ingenieurbüro Spleis aus Laupheim.

Zudem überlegt die Gemeinde Mietingen, eine Grundwasser-Wärmepumpe und eine Solaranlage in das neue Gebäude zu integrieren. Das Dach böte 360 Quadratmeter Fläche für Photovoltaik-Module, alternativ wird an ein Solar-Panel-Dach des geplanten Parkplatzes zwischen Kirch- und Schlossstraße gedacht. „Im jeden Fall wollen wir die Bürgerenergiegenossenschaft des Ortes und die Energieagentur Bodensee-Oberschwaben in die Planung einbeziehen.“

Die Gestaltung des 2200 Quadratmeter großen Außenplatzes rund um das neue Rathaus solle eine Qualität erhalten, dass „man diese Fläche auch noch in 50 oder 70 Jahren ansehen kann“, sagt der Landschaftsarchitekt Helmut Hornstein. Angedacht ist ein ruhiger Platz mit einheitlichem und hochwertigem Natursteinpflaster, einem Maibaum, Behindertenparkplätzen in Richtung Hauptstraße, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und zahlreichen Bäumen.

Dorflinde zum Sitzen

Ein zentrales Element wird eine Dorflinde mit Rundsitzen und ein Lindendach, unter dem sich Passanten verweilen können: „Das ist bald der Mittelpunkt von Mietingen und dieser Ort soll ein Erlebnis sein“, meint Hornstein. Das neue Gelände wolle man mit der umliegenden Kirche und Anliegern der Kirchstraße zusammenführen, indem das Natursteinpflaster auch auf der gegenüberliegenden Seite der Kirchstraße ausgelegt wird. Die Bordsteine entlang der Kirchstraße werden deutlich abgesenkt. Die Fahrbahn selbst soll weiterhin eine Asphaltdecke haben, wenngleich einige Stimmen im Gemeinderat meinen, eine verkehrsberuhigender Straßenbelag an diesem Ort wäre vorteilhaft. Insgesamt sind zunächst einmal rund 700 000 Euro für die Freianlagen kalkuliert - exklusive Baunebenkosten.

Insgesamt ändern diese Anpassungen nicht die Gesamtgestalt des Gebäudes, das aus der Vogelperspektive fast wie ein Pentagon anmutet. Die jetzige Kostenberechung des Komplettbaus beläuft sich nach Berechnung des Architekturbüros auf knapp fünf Millionen Euro – allerdings ohne Innenausstattung. „Wir erwarten für 2020 günstigere Baupreise, daher sollte es keine Verzögerungen bei der Bauplanung geben“, merkt Muggler an.

Mietingens Bürgermeister Robert Hochdorfer deutete an, dass die Ausschreibungsbeschlüsse im kommenden Herbst verabschiedet werden könnten. Falls die Bauarbeiten zügig vorangehen, könnte das Innenstadt-Areal im Frühjahr 2022 fertiggestellt sein.